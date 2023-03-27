В Бийской ЦГБ прокомментировали жалобы на большие очереди в травмпункт

Всем обратившимся горожанам медпомощь была оказана, заявили в медучреждении

27 марта 2023, 13:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Руководство Бийской центральной горбольницы прокомментировало ситуацию в травмпункте, на который жаловались горожане из-за больших очередей и того, что пострадавших принимал только один врач. Текст письма есть в распоряжении amic.ru.

"Врачи-травматологи больницы действительно могут работать одновременно в травмпункте и приёмном покое. При таких сдвоенных дежурствах при поступлении в приёмный покой пациентов с жизнеугрожающими состояниями специалисты оказывают первоочередную медицинскую помощь именно в приёмном покое. Но такие ситуации происходят редко", – рассказали в больнице.

Там отметили, что вчера, 26 марта, в приёмный покой как раз поступил пациент, которому требовалась экстренная помощь, а в травмпункте больных с жизнеугрожающими состояниями на тот момент не было.

"Помимо этого, все медицинские сёстры нашего травмпункта обладают необходимыми компетенциями для оказания экстренной медпомощи и при необходимости могут сразу направить такого пациента из травмпункта в приёмный покой", – добавили в медучреждении.

Руководство горбольницы подчеркнуло, что число травмированных пациентов зависит от времени года и отрегулировать их поток невозможно, поэтому иногда действительно может возникать очередь. Тем не менее всем обратившимся в травмпункт вчера пациентам медпомощь была оказана, подчеркнули в Бийской ЦГБ.