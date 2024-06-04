Суд признал Эйдельштейна внебрачным сыном Жириновского
Это может позволить ему бороться за наследство политика
04 июня 2024, 20:45, ИА Амител
Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Олега Эйдельштейна, который утверждает, что является внебрачным сыном Владимира Жириновского. Об этом сообщает "Федпресс" со ссылкой на СМИ.
В августе 2023 года Эйдельштейн подал в суд иск с требованием признать его сыном Жириновского, чтобы иметь право на наследство после смерти политика. Изначально суд отказался рассматривать иск, ссылаясь, что решение по этому делу не в пользу мужчины уже вынес Верховный суд Кабардино-Балкарской Республики.
В феврале 2024 года заинтересованная сторона подала апелляционную жалобу. В результате Верховный суд Кабардино-Балкарской Республики отменил свое решение, а дело пересмотрели в Москве.
Напомним, что впервые о своем родстве Эйдельштейн заявил в 2017 году, будучи кандидатом в парламент Северной Осетии. После этого он не раз становился объектом внимания СМИ. Например, в 2021 году его заметили в драке в аэропорту, а в 2023-м арестовали за дебош в ресторане.
21:29:35 04-06-2024
Например, в 2021 году его заметили в драке в аэропорту, а в 2023-м арестовали за дебош в ресторане. - какие могли быть сомнения?
07:35:52 05-06-2024
Жириновский получается был мачо
09:02:25 05-06-2024
Бороться и искать,найти и не сдаваться.
09:40:35 05-06-2024
А ВВ про него знал?
09:40:55 05-06-2024
В смысле ВВольфович.