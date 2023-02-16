Внебрачного сына Жириновского арестовали на 15 суток

Мужчину признали виновным по делу о мелком хулиганстве

16 февраля 2023, 21:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Тверской суд Москвы на 15 суток арестовал внебрачного сына политика Владимира Жириновского Олега Эйдельштейна. Об этом сообщает "Лента.ру".

Напомним, что конфликт произошёл вечером 14 февраля, когда мужчина ужинал в одном из московских ресторанов. Там он учинил скандал, из-за чего сотрудники заведения вызвали полицию.

Дебошира забрали в отдел, однако он продолжил оскорблять правоохранителей и ударил одного из них кулаком. Пострадавший обратился за медицинской помощью, у него диагностирован ушиб ключицы.

На Эйдельштейна составили административный протокол о мелком хулиганстве. Следственный комитет РФ проводит проверку по факту инцидента.