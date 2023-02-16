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Внебрачного сына Жириновского арестовали на 15 суток

Мужчину признали виновным по делу о мелком хулиганстве

16 февраля 2023, 21:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Тверской суд Москвы на 15 суток арестовал внебрачного сына политика Владимира Жириновского Олега Эйдельштейна. Об этом сообщает "Лента.ру".

Напомним, что конфликт произошёл вечером 14 февраля, когда мужчина ужинал в одном из московских ресторанов. Там он учинил скандал, из-за чего сотрудники заведения вызвали полицию.

Дебошира забрали в отдел, однако он продолжил оскорблять правоохранителей и ударил одного из них кулаком. Пострадавший обратился за медицинской помощью, у него диагностирован ушиб ключицы.

На Эйдельштейна составили административный протокол о мелком хулиганстве. Следственный комитет РФ проводит проверку по факту инцидента.

Комментарии 6

  • В отца пошел.
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Получается жирик в 1986году, в синагоге, таки подкрался к Саре Моисеевне Эйдельштейн ???
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Подумаешь, полицая кулаком ударил при исполнении! Вот если бы он в него стаканчиком бумажным кинул- тогда срок. А так...
    17 февраля, Гость   Ответить
  • полицая кулаком ударил при исполнении! **** Полицай у тебя в голове. И за стаканчик тому оппику-белокондомнику ничего не было, ему штраф был за участие в несанкционированном митинге.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Яблонька от яблочка недалеко падает..
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Еврей для них законы России не авторитет и не действуют. Если бы нееврей ударил еврея или другого не русского, даже защищая себя, то его уже давно бы упаковали в Тюрьму. А еврея уже отмазывают умышленно квалифицировав как мелкое хулиганство по административке. И так все 30 лет после госпереворота 1990года.
    17 февраля, Гость   Ответить
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