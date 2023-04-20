Суд признал незаконным платный возврат товаров на Wildberries

Когда решение вступит в силу, люди смогут обратиться к продавцу, чтобы им возместили ущерб

20 апреля 2023, 07:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Суд признал незаконным требование онлайн-маркетплейса Wildberries платить за возврат товаров. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя Роспотребнадзора.

"Подольский городской суд Московской области счёл нарушением закона со стороны крупнейшего по обороту российского маркетплейса Wildberries требование для покупателей оплачивать возврат товаров ненадлежащего качества", – сказано в сообщении.

Отмечается, что покупатели смогут обратиться к продавцу, чтобы им возместили нанесённый ущерб, после того как решение суда вступит в силу.