Суд признал незаконным платный возврат товаров на Wildberries
Когда решение вступит в силу, люди смогут обратиться к продавцу, чтобы им возместили ущерб
20 апреля 2023, 07:45, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Суд признал незаконным требование онлайн-маркетплейса Wildberries платить за возврат товаров. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя Роспотребнадзора.
"Подольский городской суд Московской области счёл нарушением закона со стороны крупнейшего по обороту российского маркетплейса Wildberries требование для покупателей оплачивать возврат товаров ненадлежащего качества", – сказано в сообщении.
Отмечается, что покупатели смогут обратиться к продавцу, чтобы им возместили нанесённый ущерб, после того как решение суда вступит в силу.
08:02:01 20-04-2023
обратиться к продавцу или площадке? wb и сейчас предлагает обращаться к продавцу: "мы у вас забрали деньги, требуйте их у продавца". классная логика!
08:39:28 20-04-2023
Дожимать нужно этот WB. Совсем берега попутали от своего величия и значимости