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Сотрудники Wildberries в Барнауле присоединились к всероссийской забастовке

Работники выступают против новой системы штрафов, которая лишает некоторых зарплат

14 марта 2023, 17:05, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"
Фото: "В курсе 22"

В России 14 марта проходит массовая забастовка сотрудников Wildberries. Присоединились к ней и пункты выдачи заказов в Барнауле.

На данный момент в городе закрыто уже несколько ПВЗ. На дверях висят объявления с похожими смыслами: "ПВЗ закрыт! До тех пор, пока не выплатят зарплату!"

Бастовать сотрудники Wildberries начали после того, как компания ввела новую систему штрафов за возвращённый клиентами повреждённый товар. Из-за этого в день выдачи зарплаты с некоторых работников в счёт штрафов списывали по 100%.

Ранее повреждённые товары можно было отправить на склад и доказать, что это не вина сотрудника ПВЗ. Теперь такой возможности нет.

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Комментарии 21

  • на ВБ полнейший беспредел! Бакальчук и ко, наверное, мало доходов. я, как покупатель с суммой выкупа более 500тр, попрощалась с ВБ из-за их скотского отношения. к чему и всех призываю! есть на них управа и законы вообще?
    14 марта, Гость   Ответить
  • что-то Wildberries совсем обнаглели, такие выручки, а им все мало
    14 марта, Гость   Ответить
  • Теперь доказать что прислали брак или поврежденный товар можно только ВЫКУПИВ его, написать обращение на проверку товара и приложить фото. То есть я должна покупать хлам за собственные деньги, а потом переписываться с поддержкой, чтобы хлам признали хламом и вернули мои деньги. И да, деньги вам вернут не на карту, с которой вы оплачивали, а на счет ВБ. При всем этом, доставка стала платной. Несколько лет назад я работала в ПВЗ другого маркетплейса и к нам приходили сотрудники из ВБ с историями о том, как там все устроено. За такое сажать нужно, но кто ж ее посадит?
    14 марта, Гость   Ответить
  • раньше нравился вайлдберриз, сейчас отвратительный сервис
    14 марта, Гость   Ответить
  • Совсем ВБ обнаглели ни работников ни покупателей за людей не считают!!! Кругом нарушают закон, а предъявить им никто ничего не может( Теперь там можно покупать только носки, любой более сложный товар вернуть практически не реально...
    14 марта, Гость   Ответить
  • сосед успел заказать и забрать мне пару налобных фонариков. до этого с вадберис дел не имел.
    14 марта, Гость   Ответить
  • В шею гнать этих барыг, совсем страх потеряли, не стыда не совести а порядочность пропитана на наши деньги!
    14 марта, Гость   Ответить
  • Поддерживаю полностью что такие вещи не остаются без огласки ! Менеджеров не считают за людей вообще , присылают вскрытые товары , сломанные , вообще абсолютно не те вещи , которые должны быть , и за это все почему то спихивают ответственность на менеджера !! Даже без возможности доказать свою правоту ! Я молчу о полной антисанитарии , приходят товары с мышами , с мышиным пометом , грязные упаковки в каких то отходах как будто !! Каждый день на менеджеров пункта выдачи сыпятся бешеные долги в десятки тысяч !!! Руководству достучаться невозможно , никто не слушает вообще , не хотят разбираться ! Работа превратилась в помойку , адские условия труда по 14 часов без обеда без перекура и перерыва , еще и в конце смены с тебя спишут за то что какой то Вася или Петя разбили товар на складе или не то прислали а ты принял это и твоя рука последняя. Надеюсь деньги честных менеджеров встанут поперек горла всем руководителям данного цирка шапито !
    14 марта, Гость   Ответить
  • Мне вместо лонгслива шарики для унитаза пришли, но 100 рублей сняли
    14 марта, Гость   Ответить
  • Изменения в закон нужны, пора ставить зажравшийся ВБ на место
    14 марта, Гость   Ответить
  • Гость, напоминаю, что за брак списывают со всех, кто прикасался к этой вещи когда бы то ни было! Эти 20% процентов летят даже когда эту вещь просто положил на ячейку полтора - два года назад! А сменщик положил в возвратную коробку, т.к. был отказ клиента при покупке. А потом эта вещь исколесила ещё с десяток ПВЗ по России и окрестностям! Всё равно заплатят все! Ты должен сразу же уже за то, что ты вышел на работу))
    14 марта, Гость   Ответить
  • Когда же прокуратура займётся проверками этого бандитско-лохотронного блудняка, или этой корейской халде надо убежать вначале из страны?
    14 марта, Гость   Ответить
  • была вчера в ВБ, забрала покупки. никакой забастовки не увидела.
    15 марта, Гость   Ответить
  • я не слишком частый покупатель, но мне ни разу брак не приходил
    15 марта, Гость   Ответить
  • Это просто потому что я первый раз на ВБ что-то заказала))))))) и смех и грех. ВСегда озоном пользовалась, а тут решила ВБ, а они бастовать решили)))))
    15 марта, Гость   Ответить
  • С утра пошёл за посылкой ПВЗ на попова 49. Закрыто. Забастовка.
    15 марта, Гость   Ответить
  • Просто не надо там работать.
    15 марта, Гость   Ответить
  • заказал одну вещь, пришла другая. сняли деньги за возврат. как будто в пересорте моя вина. на мое обращение идут ответы типа: === В настоящий момент мы не можем вернуть денежные средства за отказ по причине товара с дефектом или неверного вложения, данный алгоритм находиться на стадии тестирования, в скором времени его запустят и Вы сможете связаться с продавцом. Он проверит информацию, которую Вы ему сообщите, и при подтверждении в товаре производственного дефекта или ошибки комплектации, осуществит возврат средств за его обратную доставку на склад. === т.е. вб с меня взял деньги и я должен потом их выбивать с кого-то еще. не пользуйтесь вб!
    15 марта, Гость   Ответить
  • Прислали вхлам разбитый мультипекарь, разодранная коробка, вся зашерканая, как будто лет пять трепется по доставкам. Открыли, все расколото, что только может. Естественно, отказались. Менеджер пометила, что брак. Но списали за отказ 150 руб, мелочь, но непонятно, в чем вина покупателя? Написала в поддержку, отказали. Ответили, такие случаи единичны, исключений ради вас делать не будем, деньги не вернем. удалила аккаунт, опасно заказывать, всякую хрень шлют и списывают за возврат. Мерзкая конторка. Не работайте там, пусть развалится этот непорядочный бизнес
    15 марта, Гость   Ответить
  • на карту которую привязываете к вб поставьте в ЛК ограничение, никто с вашей карты ничего не спишет пока вы его не снимите, вскрыли на стойке ПВЗ, посмотрели что не тот товар или бракованный и тут же вернули, никто ничего не спишет
    15 марта, Гость   Ответить
  • Подменили товар на складе обращение на проверку товара 4 раза отклонили. В итоге деньги не вернули. Подала заявку на чарджбек в сбер, тоже отклонили. Теперь боюсь вообще что-либо заказывать по интернету.
    16 марта, Гость   Ответить
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