Сотрудники Wildberries в Барнауле присоединились к всероссийской забастовке

Работники выступают против новой системы штрафов, которая лишает некоторых зарплат

14 марта 2023, 17:05, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

В России 14 марта проходит массовая забастовка сотрудников Wildberries. Присоединились к ней и пункты выдачи заказов в Барнауле.

На данный момент в городе закрыто уже несколько ПВЗ. На дверях висят объявления с похожими смыслами: "ПВЗ закрыт! До тех пор, пока не выплатят зарплату!"

Бастовать сотрудники Wildberries начали после того, как компания ввела новую систему штрафов за возвращённый клиентами повреждённый товар. Из-за этого в день выдачи зарплаты с некоторых работников в счёт штрафов списывали по 100%.

Ранее повреждённые товары можно было отправить на склад и доказать, что это не вина сотрудника ПВЗ. Теперь такой возможности нет.