Суд продлил арест четырем обвиняемым в нападении на Crocus City Hall
Фигурантов доставили на заседание в тюремной одежде и закованными в наручники по рукам и ногам
16 мая 2024, 19:11, ИА Амител
Басманный суд Москвы по ходатайству следствия продлил арест четырех фигурантов уголовного дела о теракте в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл", которых следователи считают исполнителями преступления. Об этом сообщает "Интерфакс".
Все четыре заседания прошли в закрытом от слушателей режиме для сохранения тайны следствия и обеспечения безопасности участников процесса. Фигурантов доставили в суд в тюремной одежде и закованными в наручники по рукам и ногам.
Как сообщалось ранее, все четверо – граждане Таджикистана. Их обвиняют в совершении теракта, повлекшего смерть людей, в составе организованной группы.
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