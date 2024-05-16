Суд продлил арест четырем обвиняемым в нападении на Crocus City Hall

Фигурантов доставили на заседание в тюремной одежде и закованными в наручники по рукам и ногам

16 мая 2024, 19:11, ИА Амител

"Крокус Сити Холл" после теракта / Фото: amic.ru

Басманный суд Москвы по ходатайству следствия продлил арест четырех фигурантов уголовного дела о теракте в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл", которых следователи считают исполнителями преступления. Об этом сообщает "Интерфакс".

Все четыре заседания прошли в закрытом от слушателей режиме для сохранения тайны следствия и обеспечения безопасности участников процесса. Фигурантов доставили в суд в тюремной одежде и закованными в наручники по рукам и ногам.

Как сообщалось ранее, все четверо – граждане Таджикистана. Их обвиняют в совершении теракта, повлекшего смерть людей, в составе организованной группы.