Суд рассмотрит миллиардный иск к МТС из-за вечеринки Ивлеевой

Истец настаивает на том, что оператор должен перевести деньги в фонд "Защитники Отечества"

16 февраля 2024, 12:00, ИА Амител

Молоток судьи / Фото: pxhere.com

Московский суд 16 февраля начнет рассмотрение иска к оператору МТС. Об этом сообщает РИА Новости.

Истцом является Александр Трещев. Он требует, чтобы оператор перевел миллиард рублей в государственный фонд "Защитники Отечества".

Изначально ответчиками по иску Трещева были МТС и сама блогер Ивлеева, однако суд удалил ее из дела. Также Таганский суд рассмотрит иск на 10 миллионов рублей, которые другой истец требует в качестве моральной компенсации.

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