Суд рассмотрит миллиардный иск к МТС из-за вечеринки Ивлеевой
Истец настаивает на том, что оператор должен перевести деньги в фонд "Защитники Отечества"
16 февраля 2024, 12:00, ИА Амител
Московский суд 16 февраля начнет рассмотрение иска к оператору МТС. Об этом сообщает РИА Новости.
Истцом является Александр Трещев. Он требует, чтобы оператор перевел миллиард рублей в государственный фонд "Защитники Отечества".
Изначально ответчиками по иску Трещева были МТС и сама блогер Ивлеева, однако суд удалил ее из дела. Также Таганский суд рассмотрит иск на 10 миллионов рублей, которые другой истец требует в качестве моральной компенсации.
Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров после "голой" вечеринки приехал в зону СВО. певец посетил Горловку и исполнил перед ранеными бойцами песню "Снег". Он также подарил бойцам подарки.
14:22:04 16-02-2024
Нифига не понял. МТС чего натворил?
14:57:36 16-02-2024
а у них есть деньги.
16:38:38 16-02-2024
еще один мошенник решил заработать на хайповой теме.