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Суд рассмотрит миллиардный иск к МТС из-за вечеринки Ивлеевой

Истец настаивает на том, что оператор должен перевести деньги в фонд "Защитники Отечества"

16 февраля 2024, 12:00, ИА Амител

Молоток судьи / Фото: pxhere.com
Молоток судьи / Фото: pxhere.com

Московский суд 16 февраля начнет рассмотрение иска к оператору МТС. Об этом сообщает РИА Новости.

Истцом является Александр Трещев. Он требует, чтобы оператор перевел миллиард рублей в государственный фонд "Защитники Отечества".

Изначально ответчиками по иску Трещева были МТС и сама блогер Ивлеева, однако суд удалил ее из дела. Также Таганский суд рассмотрит иск на 10 миллионов рублей, которые другой истец требует в качестве моральной компенсации.

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров после "голой" вечеринки приехал в зону СВО. певец посетил Горловку и исполнил перед ранеными бойцами песню "Снег". Он также подарил бойцам подарки.

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Комментарии 3

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Гость

14:22:04 16-02-2024

Нифига не понял. МТС чего натворил?

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Дэн

14:57:36 16-02-2024

а у них есть деньги.

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Гость

16:38:38 16-02-2024

еще один мошенник решил заработать на хайповой теме.

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