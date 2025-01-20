Суд рассмотрит вопрос о доступе к объектам недвижимости Блиновской

Заседание назначено на 3 марта

20 января 2025, 17:15, ИА Амител

Фото: официальный Telegram-канал Московских судов общей юрисдикции

Арбитражный суд Москвы рассмотрит ходатайство финансового управляющего Марии Ознобихиной, которая просит обеспечить ей доступ к принадлежащим блогеру Елене Блиновской и ее мужу объектам недвижимости. Об этом сообщает РИА Новости.

"Указанное заявление подлежит назначению к рассмотрению на судебном заседании", – говорится в определении суда.

Заседание назначено на 3 марта.

Напомним, что в мае 2024 года Блиновская, обвиняемся в уклонении от уплаты налогов, подала заявление о собственном банкротстве, но в процессе передумала, рассчитывая погасить долг своими силами. Тем не менее суд в ноябре признал ее банкротом и открыл процедуру реализации имущества. Сколько обязательств не исполнено со стороны блогера – не уточнялось.