Суд со второго раза оштрафовал Лебедева по статье об осквернении религиозных символов

Он может выплатить до 50 тысяч рублей

10 марта 2025, 13:55, ИА Амител

Артемий Лебедев / Фото: t.me/temalebedev

Суд со второго раза оштрафовал дизайнера и блогера Артемия Лебедева за публичное осквернение религиозных символов. Об этом сообщает РИА Новости.

Первый раз суд отклонил решение о штрафе. Там указали, что протокол дела не содержал сведений о том, что его доставили и вручили Лебедеву. Однако 7 марта его признали виновным по ч. 2 ст. 5.26. КоАП РФ ("Умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики либо их порча или уничтожение").

Насколько его штрафовали – неизвестно, однако по указанной части наказание для физлиц составляет от 30 до 50 тысяч рублей. Что стало причиной составления протокола – также не уточняется.