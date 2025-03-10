Суд со второго раза оштрафовал Лебедева по статье об осквернении религиозных символов
Он может выплатить до 50 тысяч рублей
10 марта 2025, 13:55, ИА Амител
Суд со второго раза оштрафовал дизайнера и блогера Артемия Лебедева за публичное осквернение религиозных символов. Об этом сообщает РИА Новости.
Первый раз суд отклонил решение о штрафе. Там указали, что протокол дела не содержал сведений о том, что его доставили и вручили Лебедеву. Однако 7 марта его признали виновным по ч. 2 ст. 5.26. КоАП РФ ("Умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики либо их порча или уничтожение").
Насколько его штрафовали – неизвестно, однако по указанной части наказание для физлиц составляет от 30 до 50 тысяч рублей. Что стало причиной составления протокола – также не уточняется.
14:03:39 10-03-2025
Лет 20 назад был же вполне нормальным чуваком - с умеренными и адекватными закидонами.
06:51:33 11-03-2025
Гость (14:03:39 10-03-2025) Лет 20 назад был же вполне нормальным чуваком - с умеренными... Он и сейчас адекватнее 99% сограждан.
14:14:16 10-03-2025
Что стало причиной составления протокола – также не уточняется.
Это как? Хочу-штрафую, хочу-нет?
14:24:54 10-03-2025
Гость (14:14:16 10-03-2025) Что стало причиной составления протокола – также не уточняет...
Послезавтра на Тёма всё расскажет в "важнейшей новости прошедшей недели".
14:21:39 10-03-2025
А кто и как защитит нас!? Атеистов!...
15:18:46 10-03-2025
Гость (14:21:39 10-03-2025) А кто и как защитит нас!? Атеистов!...... Никто.
Мы ни в кого не верим !
08:22:14 11-03-2025
Шинник (15:18:46 10-03-2025) Никто.Мы ни в кого не верим !... а причем здесь вера? в нашей стране на данный момент времени закон защищает мракобесные воззрения граждан в любых их проявлениях, а взгляды атеистов этот же закон никак не защищает.
14:24:16 10-03-2025
Ну оштрафовал и оштрафовал.
14:30:03 10-03-2025
Татьяныч он как и Собчак, в пуле придворных находится. Время от времени что-то себе позволяют высказываться не рукопожатно, получают штраф, на том дело и заканчивается.
15:22:03 10-03-2025
"...Он может выплатить до 50 тысяч рублей..."
А может и не выплатить...
16:12:42 10-03-2025
Весь в маму, и внешне и по поведению. Оформление прически видимо дает ссылку на голубую кровь? Или на что-то иное?
16:43:41 10-03-2025
Отрицательная реклама, тоже реклама!
17:24:26 10-03-2025
Гость (16:43:41 10-03-2025) Отрицательная реклама, тоже реклама!... Всё пиар, кроме некролога.
12:20:59 11-03-2025
Гость (17:24:26 10-03-2025) Всё пиар, кроме некролога.... не согласен. Гуф вон раз пять помирал. оказалса пиар))