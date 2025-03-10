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Суд со второго раза оштрафовал Лебедева по статье об осквернении религиозных символов

Он может выплатить до 50 тысяч рублей

10 марта 2025, 13:55, ИА Амител

Артемий Лебедев / Фото: t.me/temalebedev
Артемий Лебедев / Фото: t.me/temalebedev

Суд со второго раза оштрафовал дизайнера и блогера Артемия Лебедева за публичное осквернение религиозных символов. Об этом сообщает РИА Новости.

Первый раз суд отклонил решение о штрафе. Там указали, что протокол дела не содержал сведений о том, что его доставили и вручили Лебедеву. Однако 7 марта его признали виновным по ч. 2 ст. 5.26. КоАП РФ ("Умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики либо их порча или уничтожение"). 

Насколько его штрафовали – неизвестно, однако по указанной части наказание для физлиц составляет от 30 до 50 тысяч рублей. Что стало причиной составления протокола – также не уточняется.

Происшествия блогеры

Комментарии 14

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Гость

14:03:39 10-03-2025

Лет 20 назад был же вполне нормальным чуваком - с умеренными и адекватными закидонами.

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Гость

06:51:33 11-03-2025

Гость (14:03:39 10-03-2025) Лет 20 назад был же вполне нормальным чуваком - с умеренными... Он и сейчас адекватнее 99% сограждан.

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Гость

14:14:16 10-03-2025

Что стало причиной составления протокола – также не уточняется.
Это как? Хочу-штрафую, хочу-нет?

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Гость

14:24:54 10-03-2025

Гость (14:14:16 10-03-2025) Что стало причиной составления протокола – также не уточняет...
Послезавтра на Тёма всё расскажет в "важнейшей новости прошедшей недели".

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Гость

14:21:39 10-03-2025

А кто и как защитит нас!? Атеистов!...

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Шинник

15:18:46 10-03-2025

Гость (14:21:39 10-03-2025) А кто и как защитит нас!? Атеистов!...... Никто.
Мы ни в кого не верим !

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Гость

08:22:14 11-03-2025

Шинник (15:18:46 10-03-2025) Никто.Мы ни в кого не верим !... а причем здесь вера? в нашей стране на данный момент времени закон защищает мракобесные воззрения граждан в любых их проявлениях, а взгляды атеистов этот же закон никак не защищает.

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Гость

14:24:16 10-03-2025

Ну оштрафовал и оштрафовал.

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Гость

14:30:03 10-03-2025

Татьяныч он как и Собчак, в пуле придворных находится. Время от времени что-то себе позволяют высказываться не рукопожатно, получают штраф, на том дело и заканчивается.

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Кхм...

15:22:03 10-03-2025

"...Он может выплатить до 50 тысяч рублей..."

А может и не выплатить...

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Гость

16:12:42 10-03-2025

Весь в маму, и внешне и по поведению. Оформление прически видимо дает ссылку на голубую кровь? Или на что-то иное?

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Гость

16:43:41 10-03-2025

Отрицательная реклама, тоже реклама!

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Гость

17:24:26 10-03-2025

Гость (16:43:41 10-03-2025) Отрицательная реклама, тоже реклама!... Всё пиар, кроме некролога.

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Гость

12:20:59 11-03-2025

Гость (17:24:26 10-03-2025) Всё пиар, кроме некролога.... не согласен. Гуф вон раз пять помирал. оказалса пиар))

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