Суд в Барнауле смягчил приговор бывшему зампрокурора Новосибирской области

Любовь Кузьменок проведет восемь лет в заключении

16 ноября 2024, 11:15, ИА Амител

Фото: Tingey Injury Law Firm / unsplash.com

Алтайский краевой суд смягчил приговор бывшему зампрокурора Новосибирской области Любови Кузьменок, пишет "Ъ".

В июне суд дал ей восемь с половиной лет заключения со штрафом 5 млн рублей. Однако по итогу срок сократили до восьми лет. Кузьменок освободили от наказания по статье о злоупотреблении полномочиями (ст. 285 УК РФ) из-за истечения сроков давности.

При этом часть срока экс-чиновница уже отсидела, поскольку находится под стражей с 27 июня 2022 года.

По данным суда, с 2016 по 2018 год Кузьменок получала взятки от Дмитрия Башмакова — одного из бенефициаров торгового центра "Восток". За деньги она покровительствовала компаниям "Сателит", "Луч" и другим фирмам бизнесмены, которые были связаны с ТЦ. Посредниками были предприниматель Олег Яровой и экс-руководитель управления по надзору за соблюдением федерального законодательства областной прокуратуры Александра Аверина. Общая сумма, которую Кузьменок получила от Башмакова, составила 2,5 млн рублей. Ее у Кузьменок суд решил конфисковать.

Рассмотрение дела переносили в Барнаул, чтобы чиновница не смогла надавить на следствие.