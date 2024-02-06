Экс-заместителя новосибирского прокурора Кузьменок доставили в Барнаул и теперь судят

В суде огласили обвинение по делу экс-зампрокурора

06 февраля 2024, 16:45, ИА Амител

Любовь Кузьменок / Фото: Антон Дегтярев

Бывшего заместителя недавно осужденного экс-прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева, Любовь Кузьменок, наконец, доставили в Барнаул. По ее делу состоялось первое полноценное судебное заседание, на котором прокурор Ленинского суда зачитала обвинение, а подсудимая на него ответила. Об этом сообщает корреспондент amic.ru из зала суда.

В чем обвиняют Кузьменок?

Любовь Кузьменок обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

На процессе 6 февраля прокурор зачитал подробности дела. По версии следствия, в 2016 году прокуратура проверяла ООО "Сателит", основным учредителем которого был один из бенефициаров торгового центра "Восток" Дмитрий Башмаков. В 2016 году Башмаков предложил новосибирскому предпринимателю Олегу Яровому (один из фигурантов в деле главного новосибирского прокурора Фалилеева, осужденного в январе 2024 года) стать посредником при даче особо крупной взятки Любови Кузьменок, которая тогда была зампрокурора Новосибирской области. Взятка предполагала покровительство Башмакову и совершение незаконных действий в пользу компаний Башмакова ООО "Сателит", ООО "Луч" и иных организаций, связанных с торговым центром "Восток".

Так как у Ярового личных контактов с Кузьменок не было, он привлек к этому экс-руководителя управления по надзору за соблюдением федерального законодательства областной прокуратуры Александру Аверину, чтобы она стала посредником в даче взятки.

По договоренности Башмаков должен был ежемесячно передавать по 500 тысяч рублей под видом юридических услуг Авериной. Из них Аверина должна была 100 тысяч отдавать Кузьменок, 100 тысяч оставлять себе за посредничество и 150 тысяч брать за оказание юридической помощи Башмакову и его организациям. Остальные 150 тысяч рублей полагались за посредничество Яровому.

Такие взятки Аверина передала Кузьменок в нескольких ресторанах Новосибирска не более 22 раз, общая сумма полученных Кузьменок денег составила 2,2 млн рублей частями из расчета по 100 тысяч рублей за каждый месяц. Продолжалось это с ноября 2016 года до конца августа 2018-го.

Любовь Кузьменок / Фото: amic.ru

Однако на этом коррупционные отношения Башмакова с Кузьменок не закончились, считает следствие. Так, с 1 по 14 сентября 2018 года МЧС выявило нарушения безопасности в торговом центре "Восток", который принадлежал Башмакову. Тогда бизнесмен передал посредникам уже не 500, а 700 тысяч рублей, из которых 150 тысяч полагалось Кузьменок. Остальные деньги забрали посредники: Аверина получила за посредничество 100 тысяч рублей и 200 – за юруслуги, а Яровой за посредничество взял 250 тысяч рублей.

За взятки Кузьменок закрывала глаза на нарушения закона компаниями Башмакова, в том числе связанными с ТЦ "Восток". В частности, она отказалась направить в суд исковое заявление о приостановке работы ТЦ "Восток" после проверки МЧС торгового центра. Служба нашла там 14 грубых нарушений требований пожарной безопасности, которые создавали угрозу для жизни и здоровья окружающих, и внесла это в акт проверки. Однако ТЦ продолжил работать и проблемы не устранил. Кузьменок же попросила подчиненных написать МЧС ответ об отсутствии нарушений у ТЦ "Восток". Также она игнорировала и другие жалобы на компании Башмакова.

С 30 декабря 2016 года по 21 апреля 2017-го она также обеспечила рассмотрение в пользу бизнесмена коллективной жалобы граждан КНР, а еще взяла на личный контроль обращение отца Башмакова о необходимости демонтажа нестационарных объектов, которые препятствовали строительству торговых площадей. В итоге она вынесла представление об устранении нарушений земельного законодательства в пользу Башмакова.

"Кузьменок совершала иные действия или бездействия для способствования в силу своего должностного положения в пользу лиц и организаций, деятельность которых, в том числе, связана с ТЦ "Восток", незаконных действий, заключающихся в умышленном ограничении использования или умышленного неиспользования надзорных полномочий, применения актов прокурорского реагирования, иных мер ответственности, бездействия в вопросах инициирования проведения проверки", – отметила прокурор.

Всего Кузьменок получила за покровительство 2,5 млн рублей, считает следствие. А Башмаков потратил на "преступную схему" 12,4 млн рублей.

Суд по делу Любови Кузьменок / Фото: amic.ru

"Я не признаю обвинения"

Первое заседание по делу Любови Кузьменок состоялось еще 23 января. Однако тогда ее в Барнаул еще не этапировали, поэтому слушание перенесли на 6 февраля на 13:00. К этому дню Кузьменок уже привезли в Барнаул, и на судебном процессе она присутствовала.

Экс-зампрокурора свою вину не признала и сказала, что взяток не получала и никаких действий в интересах бизнесмена не выполняла.

"Я не признаю обвинения. Оно абсурдно и противоречит фактическим обстоятельствам дела. Я не получала взяток, а описание действий, инкриминируемых мне стороной обвинения как покровительство и попустительство по службе, а также злоупотребление должностными полномочиями, не основано на доказательствах, а также на нормах закона. Все существо обвинений искусственно сформировано с помощью показаний Авериной и Ярового, которые, находясь под угрозой привлечения к уголовной ответственности, дали недостоверные показания и своей цели добились, – уголовное дело в отношении них было прекращено", – отметила Кузьменок.

Экс-зампрокурора подчеркнула, что показания Авериной и Ярового постоянно изменялись. Кроме того, Башмаков в аудиозаписях отрицает дачу взятки Кузьменок, что следствие не включило в материалы дела, сказала она. По этим записям не была проведена экспертиза, отметила обвиняемая.

Однако в них Башмаков говорит, что не обсуждал с Авериной вопрос дачи взяток. А Яровой на них также не подтверждает договоренность с Башмаковым о передаче взятки. Аверина же на упомянутых аудиозаписях якобы говорит, что получала от Башмакова 300-500 тысяч рублей, а не 500-700 тысяч рублей, как указано в показаниях. И деньги она передавала не более 5-6 раз, а не 22 раза.

Любовь Кузьменок / Фото: Антон Дегтярев

Экс-зампрокурора настаивает, что не помогала Башмакову решить вопросы и с МЧС.

"При обращении Башмакова к Авериной по предложению обжаловать прокуратуру действия сотрудников МЧС Аверина сообщила, что в прокуратуру обращаться не следует, а нужно обращаться в суд. Хотя мне вменяется, что Аверина якобы обращалась ко мне с этим вопросом, и я ей помогла в его решении, в то время как материалами дела установлено, что действия сотрудников по рекомендации Авериной были обжалованы юристами Башмакова в судебном порядке, и предписание МЧС было приостановлено судом. Никаких других проблем Башмакова, за решение которых он вынужден был обратиться к Авериной с последующим обращением в прокуратуру, не обсуждалось, что в очередной раз указывает на недостоверность показаний Авериной", – подчеркнула Кузьменок.

Кроме того, отметила Кузьменок, не было зафиксировано ни одного факта передачи ей денег. Поэтому она считает, что Аверина сама брала деньги у Башмакова и присваивала их под предлогом передачи должностным лицам.

Что касается проверок, Кузьменок сказала, что следователи до сих пор не опросили их исполнителей, не привели конкретные положения ведомственных приказов, не выяснили, кто какие полномочия выполнял. Также не выяснено, кто выполнил свои полномочия, а кто нет. Экс-зампрокурора подчеркнула, что не имеет отношения к проверкам, а только подписывает итоговый акт прокурорского реагирования. Поэтому свою вину она отрицает.

Кузьменок ходатайствовала о том, чтобы к делу приложили все оперативно-разыскные материалы, которые были получены по делу. Также она ходатайствовала об исследовании показаний Башмакова. Слова Кузьменок суд приложил к уголовному делу. После этого он рассмотрел доказательства по делу подсудимой.

Свидетелей на процессе не было, они дадут показания позже. Следующее судебное заседание назначено на 8 февраля на 13:00.

Почему дело перевели в Барнаул?

Дело против Кузьменок завели еще в феврале 2022 года. Ее объявили в международный розыск, а затем арестовали на два месяца, сообщал ТАСС. 4 июля Кузьменок была задержана в Москве и отправлена в СИЗО. Сама она объяснила свое отсутствие тем, что была на лечении в Белоруссии и не знала о розыске. В января 2023 года Кузьменок этапировали из Москвы в Новосибирск, сообщал НГС. В Барнаул же дело отправили затем, чтобы Кузьменок не смогла повлиять на следствие.

Ленинский районный суд Барнаула / Фото: Антон Дегтярев

Фалилеева уже осудили?

Да, 19 января Ленинский районный суд Барнаула вынес Владимиру Фалилееву приговор о получении должностным лицом крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Ему дали девять лет колонии строгого режима со штрафом 5,7 млн рублей. Кроме того, суд арестовал имущество Фалилеева, лишил его права занимать госдолжности на пять лет, оставил его без чина "государственный советник юстиции второго класса" и почетного звания "Заслуженный работник прокуратуры РФ".

Кроме того, у Фалилеева конфисковали 2,8 млн рублей взятки, земельный участок, автомобиль, ружья и другое имущество.

Как установил суд, Фалилеев получил несколько взяток на сумму около 11 млн рублей от предпринимателя из Новосибирска Олега Ярового. За деньги он должен был покровительствовать компаниям бизнесмена. Также он приостановил одну из проверок в отношении его фирмы. Взятки Фалилеев получал в виде денег и услуг – так, например, дочери Фалилеева Яровой оплатил лечение в больнице в Германии и заплатил за парковку автомобиля. Также Фалилеев получил от Ярового миллион на покупку квартиры.

Помимо Фалилеева и Кузьменок, с делом также связаны прокурор Новосибирска Денис Ференц и руководитель управления областной прокуратуры Александра Аверина. Первого обвиняют по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"), а вторую – по ст. 306 УК РФ ("Заведомо ложный донос").