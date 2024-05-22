Суд в Кузбассе снова приговорил к принудительному лечению маньяка-людоеда Спесивцева
Следователи установили причастность каннибала к убийству еще 15 человек
22 мая 2024, 12:00, ИА Амител
Кемеровский областной суд повторно приговорил к принудительному лечению cерийного убийцу Александра Спесивцева из Новокузнецка, сообщает "Сибдепо".
Правоохранители установили его причастность к 15 убийствам в 1996 году, в том числе 11 несовершеннолетних. Всего на счету маньяка-людоеда 19 жертв.
Генетическая экспертиза показала, что все жертвы Спесивцева были женщинами и детьми. Он специально выбирал самых беззащитных.
"Под различными предлогами он заманивал их к себе в квартиру, где, проявляя особую жестокость, убивал потерпевших, а затем расчленял тела и закапывал в различных частях города", – сообщили изданию в областном СК.
Кроме того, следователи нашли мужчину, которому в 12-летнем возрасте удалось сбежать из квартиры каннибала, но об этих событиях он не рассказывал из сильного страха ровно до тех пор, пока к нему не пришли правоохранители.
Обвинение доказало на суде вину Спесивцева в смерти еще 15 человек, но вердикт остался прежним: 54-летний мужчина продолжит находиться в психиатрической больнице под охраной, поскольку он душевнобольной и не осознавал общественный характер своих действий и не мог ими руководить.
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