Суд в Кузбассе снова приговорил к принудительному лечению маньяка-людоеда Спесивцева

Следователи установили причастность каннибала к убийству еще 15 человек

22 мая 2024, 12:00, ИА Амител

Александр Спесивцев на допросе / Кадр: архивное видео СУ СКР по Кемеровской области

Кемеровский областной суд повторно приговорил к принудительному лечению cерийного убийцу Александра Спесивцева из Новокузнецка, сообщает "Сибдепо".

Правоохранители установили его причастность к 15 убийствам в 1996 году, в том числе 11 несовершеннолетних. Всего на счету маньяка-людоеда 19 жертв.

Генетическая экспертиза показала, что все жертвы Спесивцева были женщинами и детьми. Он специально выбирал самых беззащитных.

"Под различными предлогами он заманивал их к себе в квартиру, где, проявляя особую жестокость, убивал потерпевших, а затем расчленял тела и закапывал в различных частях города", – сообщили изданию в областном СК.

Кроме того, следователи нашли мужчину, которому в 12-летнем возрасте удалось сбежать из квартиры каннибала, но об этих событиях он не рассказывал из сильного страха ровно до тех пор, пока к нему не пришли правоохранители.

Обвинение доказало на суде вину Спесивцева в смерти еще 15 человек, но вердикт остался прежним: 54-летний мужчина продолжит находиться в психиатрической больнице под охраной, поскольку он душевнобольной и не осознавал общественный характер своих действий и не мог ими руководить.