Суд в Саратове пересмотрит приговор по делу Фургала

Заседание по делу назначено на 23 августа

04 августа 2024, 12:25, ИА Амител

Сергей Фургал / Фото: наша-гавань.рф

Первый кассационный суд в Саратове пересмотрит приговор по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката одного из фигурантов, Андрея Палея, Артема Сарбашева.

Заседание по делу назначено на 23 августа. Также будут пересмотрены дела других фигурантов дела: Андрея Карепова, Андрея Палея и Марата Кадырова. По словам юриста, защита собирается оспорить приговор Люблинского городского суда

Напомним, что в 2023 году суд приговорил Фургала к 22 годам лишения свободы. Бывшего губернатора признали виновным в организации двух убийств, а также покушении на конкурентов. Свою вину он не признал. Еще три фигуранта уголовного разбирательства, Карепов, Палей и Кадыров, получили сроки меньшие сроки — от 9,5 лет до 21 года колонии.