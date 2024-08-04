Суд в Саратове пересмотрит приговор по делу Фургала
Заседание по делу назначено на 23 августа
04 августа 2024, 12:25, ИА Амител
Первый кассационный суд в Саратове пересмотрит приговор по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката одного из фигурантов, Андрея Палея, Артема Сарбашева.
Заседание по делу назначено на 23 августа. Также будут пересмотрены дела других фигурантов дела: Андрея Карепова, Андрея Палея и Марата Кадырова. По словам юриста, защита собирается оспорить приговор Люблинского городского суда
Напомним, что в 2023 году суд приговорил Фургала к 22 годам лишения свободы. Бывшего губернатора признали виновным в организации двух убийств, а также покушении на конкурентов. Свою вину он не признал. Еще три фигуранта уголовного разбирательства, Карепов, Палей и Кадыров, получили сроки меньшие сроки — от 9,5 лет до 21 года колонии.
12:57:47 04-08-2024
Его надо пересмотреть до полного освобождения и снятия обвинений и восстановления в должности.Мрак ,что такие люди сидят в тюрьме.Это как Рокоссовского посадить.
16:10:19 04-08-2024
Эрг Ноор (12:57:47 04-08-2024) Его надо пересмотреть до полного освобождения и снятия обвин... Королев сидел. На пользу только пошло.
16:10:54 04-08-2024
Его,наверное, подвёл язык.А дела те очень давние...