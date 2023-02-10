Бывшего главу Хабаровского края Сергея Фургала осудили на 22 года колонии

Eго признали виновным в организации покушений на убийства предпринимателей в 2004-2005 годах

10 февраля 2023, 16:45, ИА Амител

Фото: club-rf.ru

Суд на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил к 22 годам лишения свободы экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Как сообщает ТАСС, его признали виновным в организации покушений на убийства предпринимателей в 2004-2005 годах.

Бывший помощник Фургала Андрей Карепов получил 21 год колонии, хабаровский бизнесмен Андрей Палей осуждён за убийства конкурентов Фургала на 17 лет, заслуживший снисхождение присяжных экс-инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марат Кадыров получил 9,5 года колонии.

Представители защиты бывшего хабаровского губернатора заявили, что будут добиваться для него отмены приговора и оправдания. Они отметили, что права Фургала в суде систематически нарушались, а обвинительный приговор они считают незаконным и необоснованным. Адвокаты других фигурантов дела также сообщили, что обжалуют приговор.

Напомним, что Фургала обвиняли в покушении на убийство двух и более человек организованной группой из корыстных побуждений, убийстве двух и более лиц при тех же обстоятельствах с целью скрыть другое преступление, а также в незаконном приобретении, хранении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, совершённое организованной группой.

Следователи установили, что политик организовал преступную группу, которая в 2004-2005 годах совершила покушение на убийство Александра Смольского и убийства Евгения Зори и Олега Булатова. Его задержали 9 июля 2020 года и доставили в Москву.

Арест Сергея Фургала возмутил не только жителей Хабаровского края, но и других регионов страны. В течение нескольких месяцев в России проходили акции протеста в поддержку бывшего губернатора, в том числе и в Алтайском крае.