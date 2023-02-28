Суд вынес приговор по делу экс-депутата Барнаульской гордумы Ивана Куца

Заседание было закрытым

28 февраля 2023, 13:06, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Центральный районный суд Барнаула вынес приговор по делу бывшего депутата Барнаульской гордумы V и VI созывов Ивана Куца и предпринимателя Артура Манасяна, сообщает "Банкфакс".

Как ранее рассказал amic.ru, в январе 2022 года Куца задержали и отправили под домашний арест. По версии следствия, он и Манасян должны были поставить оборудование для котельных МУП "Первомайские коммунальные системы" стоимостью 11,7 млн рублей. Чиновники из администрации района подписали документы, подтверждающие отгрузку, и за счёт бюджетных денег рассчитались с поставщиками. Заказ так и не был исполнен.

"Отметка о постановлении вердикта появилась на сайте инстанции. Приговор оказался скрыт от наблюдателей. Заседание было закрытым", – отмечает издание.

Как сообщают источники "Банкфакса", Куца и Манасяна признали виновными и каждому назначили наказание в виде штрафа в размере 2,9 млн рублей, поскольку они "полностью возместили нанесённый ущерб".

Напомним, летом 2022 года осудили за получение взятки бывшего замглавы Первомайского района Дмитрия Шипунова.