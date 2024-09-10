Суд заключил под стражу мужчину, который ранил стаканом двух человек в Белокурихе

Злоумышленник изуродовал лицо девушке и ранил осколком в шею мужчину

10 сентября 2024, 12:44, ИА Амител

Молоток судьи / Фото: unsplash.com

Суд Белокурихи заключил под стражу мужчину, который напал на двух посетителей ресторана города, сообщили в МВД Алтайского края.

В ночь с 23 на 24 августа злоумышленник подошел к столику компании из Бийска, плеснул в девушку пивом и ударил ее стаканом по лицу, изуродовав ей лицо. Спутник пострадавшей попытался за нее заступиться, но в ответ получил удар в шею осколком. Раненых госпитализировали, рассказывали в соцсетях.

После этого на нападавшего завели три уголовных дела по статьям о хулиганстве и умышленном причинении легкого и тяжкого вреда здоровью.

По ходатайству следствия суд заключил его под стражу на два месяца.