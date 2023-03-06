Суд запретил Марине Раковой выходить ночью из дома

Экс-замминистра просвещения РФ не может покидать место жительства с 22 вечера до 6 часов утра

06 марта 2023, 21:27, ИА Амител

Фото: rsv.ru

Уроженке Алтайского края, экс-замминистра просвещения РФ Марине Раковой, обвиняемой в мошенничестве, продлили до 21 августа запрет определённых действий, сообщает РИА Новости.

Напомним, Ракову обвиняют в мошенничестве на сумму 50 млн рублей через Фонд новых форм развития образования. Якобы она пролоббировала выделение денег на госконтракты по проекту "Учитель будущего", однако никто их не выполнял, а деньги были присвоены. В ноябре 2022 года Ракову выпустили из СИЗО, а после сообщили, что она получила работу с доходом 1,5 млн рублей в месяц.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил до 21 августа меру пресечения в виде запрета определённых действий Марине Раковой", – рассказали в Никулинском суде Москвы.

Ракова не может покидать место жительства с 22 вечера до 6 часов утра.

Также меру продлили Артуру Стеценко – гражданскому мужу Раковой.

Следующее заседание суда назначили на 21 марта – на нём прокурор должен продолжить зачитывать обвинительное заключение.