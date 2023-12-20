Суд запретил Трампу участвовать в выборах в Колорадо

На обжалование решения у экс-президента есть чуть больше двух недель

20 декабря 2023, 09:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Верховный суд штата Колорадо запретил экс-президенту США Дональду Трампу участвовать в местных выборах претендентов от Республиканской партии на выдвижение кандидатом на пост главы государства в 2024 году. Об этом сообщает CNN.

При решении суд сослался на третий раздел 14-й поправки к Конституции США. Она запрещает занимать должность президента тем, кто принимал участие в мятеже.

Решение суда вступит в силу 4 января 2024 года – это позволит бывшему главе государства обжаловать вердикт в Верховном суде. Срок составления списков кандидатов на праймериз Республиканской партии закончится сразу после этого – 5 января. В штабе экс-президента уже назвали решение ошибочным, пообещав добиться его отмены.

Ранее команда Трампа заявляла, что ей удастся добиться выдвижения предпринимателя на выборы в 2024 году. Она уверена, что сможет к марту набрать поддержку 1478 делегатов Республиканской партии.