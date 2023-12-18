Трамп обвинил власти США в ситуации на Ближнем Востоке

Политик считает, что в регионе может случиться катастрофа

18 декабря 2023, 09:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Ситуация на Ближнем Востоке вышла из-под контроля по вине властей США, заявил в соцсети Truth Social экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

По его мнению, сейчас в этом регионе происходят плохие вещи, но у Вашингтона нет сил их остановить. И если не взяться за дело, то может произойти катастрофа.

Политик добавил, что это же утверждение относится и к Украине. Причем, возможно, даже в большей степени.

Ранее Трамп рассказал, как он разрешит украинский конфликт за день в случае переизбрания.