Трамп обвинил власти США в ситуации на Ближнем Востоке
Политик считает, что в регионе может случиться катастрофа
18 декабря 2023, 09:05, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Ситуация на Ближнем Востоке вышла из-под контроля по вине властей США, заявил в соцсети Truth Social экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
По его мнению, сейчас в этом регионе происходят плохие вещи, но у Вашингтона нет сил их остановить. И если не взяться за дело, то может произойти катастрофа.
Политик добавил, что это же утверждение относится и к Украине. Причем, возможно, даже в большей степени.
Ранее Трамп рассказал, как он разрешит украинский конфликт за день в случае переизбрания.
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