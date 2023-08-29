Судьбу ЕГЭ решат в Госдуме осенью 2023 года
Экспертам придется выяснить, правда ли претензии к экзамену обоснованы
29 августа 2023, 16:47, ИА Амител
Осенью в Госдуме обсудят содержание и порядок проведения ЕГЭ, рассказала "Парламентской газете" глава комитета по просвещению Ольга Казакова.
Казакова отметила, что единый государственный экзамен повсеместно ввели более 15 лет назад, однако он по-прежнему вызывает много вопросов.
"Совершенствование системы ЕГЭ будет вынесено на обсуждение экспертов на площадке Госдумы уже этой осенью. Мы готовы выслушать разные предложения, потому что нельзя просто все взять и отменить, нужно предлагать что-то взамен и анализировать", - подчеркнула депутат.
В рамках подготовки к обсуждению уже запросили информацию у нескольких ведомств, чтобы, например, понять, как ЕГЭ влияет на психику ребенка. Ведь есть даже случаи, когда плохая оценка приводила к трагедии.
Самые большие претензии к ЕГЭ относятся к самой организации экзамена. Также споры вызывает качество контрольно-измерительных материалов - вопросов. Есть жалобы, что задания очень сложные.
"На твердую "четверку" школа должна готовить даже без репетиторов. Экзамен - верхушка айсберга. Возможно, если какое-то количество детей не справляется с задачей, нужно что-то изменить в системе подготовки к экзамену", - указала Казакова.
Кроме того, многие уверены, что ЕГЭ не отражает реального уровня знаний, следовательно, не всегда гарантирует сильным ученикам попадание в вузы.
17:02:51 29-08-2023
А ВПР?
17:17:16 29-08-2023
Гость (17:02:51 29-08-2023) А ВПР?... А чем вам впр не угодили? По сути подготовка к ЕГЭ. Если уберут впр и при этом оставят ЕГЭ хуже будет только ребенку от этого. Давайте вообще экзамены отменим.
17:25:44 29-08-2023
Гость (17:17:16 29-08-2023) А чем вам впр не угодили? По сути подготовка к ЕГЭ. Если убе... И контрольные
18:52:50 29-08-2023
Вообще надо просто ходить в школу и балдеть. Тогда всем понравится
19:13:44 29-08-2023
Даже сами учителя уговаривают ходить к ним на занятия по подготовке к ОГЭ и к ЕГЭ. Уверяя, что НЕ ВСЕ пункты этих экзаменов проходят в рамках школьной программы. Вот вопрос - почему ОГЭ и ЕГЭ проверяют то, чего нет в школьной программе? Кто это сделал? Словно специально оставил лазейку для того, что дети ВЫНУЖДЕНЫ были платить репетироам и учителям за подготовку к этим экзаменам?
19:42:13 29-08-2023
Гость (19:13:44 29-08-2023) Даже сами учителя уговаривают ходить к ним на занятия по под... Доказухи, мы, конечно же не увидим. Лучше ходить к преподам в универе на предэкзаменационные занятия, а лучше сразу им заносить наличкой. Всё правильно?
21:04:02 29-08-2023
Гость (19:42:13 29-08-2023) Доказухи, мы, конечно же не увидим. Лучше ходить к преподам ... Доказуху тебе прокурор предъявит. Если своей головой думать не научился. Хотя как жертва ЕГЭ может головой пользоваться? Он в нее только есть умеет...
15:26:05 30-08-2023
Гость (19:13:44 29-08-2023) Даже сами учителя уговаривают ходить к ним на занятия по под... Да, все проблемы в том, что некоторые экзаменационные вопросы не соответствуют программному материалу, изучаемому в школе. Я полагаю, необходимо лишь составить корректно экзаменационные задания. В "Что? Где? Когда?" всегда указывают источник правильного ответа. Составители вопросов ЕГЭ тоже должны указать , где ученик должен искать ответы на вопросы и задания. А не выдумывать отсебячину.
06:57:29 30-08-2023
Оставьте ЕГЭ в покое. Хотя бы в образовании есть некоррупционная возможность за счет знаний поступить в приличный ВУЗ. У противников ЕГЭ вся аргументация построена на нападках - «ты жертва ЕГЭ, тебе не понять».
13:33:18 30-08-2023
Гость (06:57:29 30-08-2023) Оставьте ЕГЭ в покое. Хотя бы в образовании есть некоррупцио... Да??? некоррупционная??? А Вы не помните, как пару-тройку лет назад, дети не бедных родителей с югов ЕГЭ сдавали аж на 146 баллов из 100 возможных?
15:19:01 30-08-2023
Гость (13:33:18 30-08-2023) Да??? некоррупционная??? А Вы не помните, как пару-тройку ле... Вот и надо разбираться с этими южанами, а не уничтожать благое дело ЕГЭ для всех. Ну периодически выявляют коррупцию в полиции. Что, теперь всю полицию уничтожить из-за отдельных негодяев, как некоторые предлагают ЕГЭ?
08:46:27 30-08-2023
Не трожьте ЕГЭ. Организацию проведения, гнетущую обстановку, ажиотаж нужно убрать именно это влияет на психику ребёнка. А сам формат нормальный
12:55:01 30-08-2023
Репетиторы не знания дают, а учат как сдавать ЕГЭ. Их цель выманить как можно больше денег с родителей, а не дать знания ученикам. Вот пример. В этом году моя дочь окончила среднюю школу. Многие родители нанимали репетиторов уже со второго класса ибо школа с английским уклоном. В 10-11 классе были у всех репетиторы кроме моей дочери. Во всех 4 параллелях. Ну не сдала ЕГЭ дочь все предметы на отлично, у что. В АлГУ на престижный факультет поступила все равно. Некоторые отличники и медалисты у которых репетитор был со второго класса поступили со своими медалями в ПТУ - ранхигс.
14:55:19 30-08-2023
Два года на репетиторах итог поступил на бюджет , сумма затраченная на них два года платной учебы в вузе Сибирского региона.
23:02:48 30-08-2023
Гость (08:46:27 30-08-2023) Не трожьте ЕГЭ. Организацию проведения, гнетущую обстановку,... Слышала неплохое мнение, что ЕГЭ нужно проводить ежегодно: в 8, 9, 10 и 11 классах. Тогда и гнетущей обстановки не будет