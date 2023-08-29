Судьбу ЕГЭ решат в Госдуме осенью 2023 года

Экспертам придется выяснить, правда ли претензии к экзамену обоснованы

29 августа 2023, 16:47, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Осенью в Госдуме обсудят содержание и порядок проведения ЕГЭ, рассказала "Парламентской газете" глава комитета по просвещению Ольга Казакова.

Казакова отметила, что единый государственный экзамен повсеместно ввели более 15 лет назад, однако он по-прежнему вызывает много вопросов.

"Совершенствование системы ЕГЭ будет вынесено на обсуждение экспертов на площадке Госдумы уже этой осенью. Мы готовы выслушать разные предложения, потому что нельзя просто все взять и отменить, нужно предлагать что-то взамен и анализировать", - подчеркнула депутат.

В рамках подготовки к обсуждению уже запросили информацию у нескольких ведомств, чтобы, например, понять, как ЕГЭ влияет на психику ребенка. Ведь есть даже случаи, когда плохая оценка приводила к трагедии.

Самые большие претензии к ЕГЭ относятся к самой организации экзамена. Также споры вызывает качество контрольно-измерительных материалов - вопросов. Есть жалобы, что задания очень сложные.

"На твердую "четверку" школа должна готовить даже без репетиторов. Экзамен - верхушка айсберга. Возможно, если какое-то количество детей не справляется с задачей, нужно что-то изменить в системе подготовки к экзамену", - указала Казакова.

Кроме того, многие уверены, что ЕГЭ не отражает реального уровня знаний, следовательно, не всегда гарантирует сильным ученикам попадание в вузы.