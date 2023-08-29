В Госдуме попросили Минпросвещения объяснить отсутствие Пушкина в ЕГЭ

Запрос направили в адрес министра Сергея Кравцова

29 августа 2023, 08:50, ИА Амител

Александр Сергеевич Пушкин / Худ. Тропинин

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей направил министру просвещения Сергею Кравцову запрос с просьбой объяснить, почему в списке книг для подготовки к ЕГЭ по литературе нет отечественных классиков – Пушкина, Лермонтова и Гоголя.

Как отмечает РИА Новости со ссылкой на документ, там указывается, что этих авторов из программы подготовки убрал Федеральный институт педагогических измерений.

Депутаты намерены выяснить, с какой целью это было сделано.

Ранее в Госдуме предложили отменить оценки по творческим предметам в школах — музыке, ИЗО, технологи и физкультуре. Автор инициативы вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов считает, что отметки по этим предметам не влияют на учебный и профессиональный путь школьника, однако неудовлетворительные баллы оказывают сильное психологическое и эмоциональное давление.