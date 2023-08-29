В Госдуме попросили Минпросвещения объяснить отсутствие Пушкина в ЕГЭ
Запрос направили в адрес министра Сергея Кравцова
29 августа 2023, 08:50, ИА Амител
Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей направил министру просвещения Сергею Кравцову запрос с просьбой объяснить, почему в списке книг для подготовки к ЕГЭ по литературе нет отечественных классиков – Пушкина, Лермонтова и Гоголя.
Как отмечает РИА Новости со ссылкой на документ, там указывается, что этих авторов из программы подготовки убрал Федеральный институт педагогических измерений.
Депутаты намерены выяснить, с какой целью это было сделано.
Ранее в Госдуме предложили отменить оценки по творческим предметам в школах — музыке, ИЗО, технологи и физкультуре. Автор инициативы вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов считает, что отметки по этим предметам не влияют на учебный и профессиональный путь школьника, однако неудовлетворительные баллы оказывают сильное психологическое и эмоциональное давление.
08:58:14 29-08-2023
Пушкин отсутствует по уважительной причине. Его Дантес убил. Тольно непонятно, почему Дантес попал, а памятник Пушкину поставили?
09:11:50 29-08-2023
на школьника влияет- подтянутость, собранность и разносторонее развитие личности, которое обеспечивают второстепенные предметы. а то что предлагают повлечет за собой расхлябанность и вседозволенность. отрегулировать не могут учебный процесс, вот и отменяют. не интересно никому
09:28:11 29-08-2023
Да сейчас столько нужных книг отсутствует в школьной программе!!! А какую-то ересь воткнули!
09:34:22 29-08-2023
Хорошо просматриваются костлявая рука Сороса его подачками.
11:21:51 29-08-2023
Гость (09:34:22 29-08-2023) Хорошо просматриваются костлявая рука Сороса его подачками.... Тоже подумал, что прозападная часть там до сих пор имеет влияние. Наверное считают, что СВО будет проиграно
09:35:42 29-08-2023
Федеральный институт педагогических измерений." Что, кто и чем измеряют? У него есть полномочия что-то убирать? Как всё запутано!
09:41:46 29-08-2023
Гость (09:35:42 29-08-2023) Федеральный институт педагогических измерений." Что, кто и ч... Вот именно!
13:43:09 29-08-2023
Гость (09:35:42 29-08-2023) Федеральный институт педагогических измерений." Что, кто и ч... Шарашка еще одна от "образования". Паразитарий.
09:40:32 29-08-2023
Трудовик (08:58:14 29-08-2023) Пушкин отсутствует по уважительной причине. Его Дантес убил.... да будет Вам известно, Пушкин попал Дантесу в руку, которой тот прикрывал грудь... сомневаюсь, что у Вам это получится сделать из положения лежа с дыркой в животе с кулак..... по нынешним меркам Пушкин - "Ворошиловский стрелок"
09:48:03 29-08-2023
"нет отечественных классиков – Пушкина, Лермонтова и Гоголя."...это диверсия, инициаторов под суд.
10:19:31 29-08-2023
После революции готовили человека-творца, затем человека-потребителя. А теперь задача готовить человека-солдата. Зачем солдату Пушкин, музыка и ИЗО.
10:24:35 29-08-2023
Гость (10:19:31 29-08-2023) Зачем солдату музыка и ИЗО. не знаю про каких вы солдат, но в 5м классе сейчас есть и музыка и изо... в советское время после начальной школы этих предметов не было, но в старших классах было нвп, а сейчас его нет. значит сейчас готовят не солдат, а художников и музыкантов.
10:33:08 29-08-2023
Гость (10:24:35 29-08-2023) не знаю про каких вы солдат, но в 5м классе сейчас есть и му... Если в вашей школе после начальных классов не было пения и рисования, то это не значит, что этих предметов не было в других школах! У нас всё это было до 8 класса! А в 8-ом стало черчение. Добавилась и астрономия. А в 2000-х астрономию отменили. Сейчас, вроде, опять вернули.
10:37:07 29-08-2023
Гость (10:33:08 29-08-2023) Если в вашей школе после начальных классов не было пения и р... вы в каком году в школу пошли?
14:42:49 29-08-2023
Гость (10:37:07 29-08-2023) вы в каком году в школу пошли?... Вмешаюсь. Мы в 1984 году в 1 класс пошли, музыка была класса до седьмого. Рисование - до восьмого. С 7-ого класса также добавилось черчение.
11:25:52 29-08-2023
Гость (10:19:31 29-08-2023) После революции готовили человека-творца, затем человека-пот... Почитайте Пушкина, может поймете зачем он нужен защитнику русской земли. Например, "Клеветникам России"
10:41:14 29-08-2023
Я училась с 1972 по 1982 года. А Вы?
10:48:39 29-08-2023
Гость (10:41:14 29-08-2023) Я училась с 1972 по 1982 года. А Вы?... я с 82. и у нас музыка и рисование закончились после третьего класса. учился в обычной школе 101. наверное из вас тоже художников и музыкантов готовили.
11:37:21 29-08-2023
Гость (10:48:39 29-08-2023) я с 82. и у нас музыка и рисование закончились после третьег... В 1984 году к власти пришел Горбачев, и уже известно кто был его авторитетом. Началась перестройка.
14:44:01 29-08-2023
Гость (11:37:21 29-08-2023) В 1984 году к власти пришел Горбачев, и уже известно кто был... Я с 1984 в школе. Были и музыка, и рисование после началки. Школа 108.
13:45:18 29-08-2023
На Пушкина уже замахнулись либерасты? совсем рехнулись?? Сороса и прочих пиндосов из госдепа послушались(?), которые требуют Пушкина убрать из российского образования (опасность и в нём почуяли..). А.Пушкин -основатель современного русского языка! поэт космического масштаба, вечная гордость России, не зря про него говорят, что Пушкин - наше всё. Да министра обр. (и его команду) надо метлой оттуда гнать. Русскую классику даже на западе в вузах изучают - настолько она мощная по таланту, духу. А министра предварительно постричь нормально, а то его чёлка ниже бровей внешне делает его похожим на "мальчика-курьера на посылках", уж извините за это, но не солидно дяде-министру так выглядеть..
14:46:09 29-08-2023
дело в том, что Пушкин первый кто стал писать литературу на простом языке крестьян и народа!!! на Русском!.. При этом делал это мастерски! превосходно и легко!!! А вся знать, все высшие круги в то время говорили, писали, общались на французском!.. учителей завозили для своих детей, только заграничных!.. Поэтому Пушкин ассоциировался у знати как автор низших слоёв населения, крестьянства, и т.д., и т.п... Сегодня вся верхушка воображает из себя знать России!.. детей отправляют учиться за бугор, сами кичатся что говорят на нескольких языках... негативно воспринимая тех кто говорит только по Русски! А ведь Русский это язык нейропрограммирования всего человечества! Знайте это!