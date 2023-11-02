Судебного пристава расстреляли возле дома в Рязани в его профессиональный праздник

Разыскивают неизвестного, одетого во все черное и передвигающегося на велосипеде

02 ноября 2023, 16:00, ИА Амител

Фото: unplash.com

В Рязани неизвестные расстреляли начальника отделения по взысканию административных штрафов службы судебных приставов, сообщает Baza.

"Застрелили вечером 1 ноября. Тело обнаружили прохожие возле дома. Мужчина был убит тремя выстрелами, пули попали в грудь, живот и голову", – говорится в сообщении.

Разыскивают неизвестного, одетого во все черное и передвигающегося на велосипеде.

По данным рязанского портала ya62.ru, пристава расстреляли из автомата: "Звуки автоматной очереди разнеслись по всему микрорайону".

В региональном СК возбудили уголовное дело. Примечательно, что судебного пристава убили в его профессиональный праздник – 1 ноября отмечали День судебного пристава.

Ранее в Адлере мужчина из охотничьего ружья убил двух судебных приставов, после того как они попытались ему вручить исполнительный лист о сносе "самовольно возведенных построек".