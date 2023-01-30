Сугробы даже в трамваях. Как Новосибирск тонет в снегу
Обильные снегопады в соседней области привели к многочисленным заторам на дорогах
30 января 2023, 13:45, ИА Амител
Фото: сообщество "VK АСТ-54"
Снегопады уже несколько дней парализуют движение транспорта в Новосибирске. Жители жалуются (и уже шутят) на нечищеные дороги и заблокированные дворы. Несколько сообщений в пабликах во "ВКонтакте" было посвящено застрявшим машинам скорой помощи. Приезжая на вызов, автомобили просто не могут подъехать к домам из-за снега.
Снег в Новосибирске
Фото: сообщество VK АСТ-54
Сугробы в городе были замечены даже в трамваях.
Снег в Новосибирске 2
Фото: сообщества "VK АСТ-54", "Инцидент Новосибирск"
Синоптик отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова сообщила "МК в Новосибирске", что на прошлой неделе в городе дважды был побит рекорд по количеству выпавших за сутки осадков. "23 января по нашей городской станции выпало 8 миллиметров снега. Это был рекорд. Предыдущий рекорд был у нас в 1926 году. Тогда было 7,3 миллиметра. В субботу, 28 января, у нас проходила вершина волны. За сутки выпало 14 миллиметров снега. Предыдущий рекорд был в 1914 году – всего 4 миллиметра", – заявила Кичанова.
Как выглядит заваленная снегом столица Сибири, смотрите в нашем обзоре из соцсетей.
Снег в Новосибирске 3
Фото: сообщества "VK АСТ-54", "Инцидент Новосибирск"
Снег в Новосибирске4
Фото: сообщество "VK Инцидент Новосибирск"
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