Обильные снегопады в соседней области привели к многочисленным заторам на дорогах

30 января 2023, 13:45, ИА Амител

Фото: сообщество "VK АСТ-54"

Снегопады уже несколько дней парализуют движение транспорта в Новосибирске. Жители жалуются (и уже шутят) на нечищеные дороги и заблокированные дворы. Несколько сообщений в пабликах во "ВКонтакте" было посвящено застрявшим машинам скорой помощи. Приезжая на вызов, автомобили просто не могут подъехать к домам из-за снега.





Снег в Новосибирске

Фото: сообщество VK АСТ-54

Сугробы в городе были замечены даже в трамваях.









Снег в Новосибирске 2

Фото: сообщества "VK АСТ-54", "Инцидент Новосибирск"

Синоптик отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова сообщила "МК в Новосибирске" , что на прошлой неделе в городе дважды был побит рекорд по количеству выпавших за сутки осадков. "23 января по нашей городской станции выпало 8 миллиметров снега. Это был рекорд. Предыдущий рекорд был у нас в 1926 году. Тогда было 7,3 миллиметра. В субботу, 28 января, у нас проходила вершина волны. За сутки выпало 14 миллиметров снега. Предыдущий рекорд был в 1914 году – всего 4 миллиметра", – заявила Кичанова.

Как выглядит заваленная снегом столица Сибири, смотрите в нашем обзоре из соцсетей.





























Снег в Новосибирске 3

Фото: сообщества "VK АСТ-54", "Инцидент Новосибирск"





Снег в Новосибирске4

Фото: сообщество "VK Инцидент Новосибирск"