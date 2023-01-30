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Сугробы даже в трамваях. Как Новосибирск тонет в снегу

Обильные снегопады в соседней области привели к многочисленным заторам на дорогах

30 января 2023, 13:45, ИА Амител

Фото: сообщество "VK АСТ-54"
Фото: сообщество "VK АСТ-54"

Снегопады уже несколько дней парализуют движение транспорта в Новосибирске. Жители жалуются (и уже шутят) на нечищеные дороги и заблокированные дворы. Несколько сообщений в пабликах во "ВКонтакте" было посвящено застрявшим машинам скорой помощи. Приезжая на вызов, автомобили просто не могут подъехать к домам из-за снега.

Фото: сообщество VK АСТ-54

Сугробы в городе были замечены даже в трамваях.

Фото: сообщества "VK АСТ-54", "Инцидент Новосибирск"
 
Синоптик отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова сообщила "МК в Новосибирске", что на прошлой неделе в городе дважды был побит рекорд по количеству выпавших за сутки осадков. "23 января по нашей городской станции выпало 8 миллиметров снега. Это был рекорд. Предыдущий рекорд был у нас в 1926 году. Тогда было 7,3 миллиметра. В субботу, 28 января, у нас проходила вершина волны. За сутки выпало 14 миллиметров снега. Предыдущий рекорд был в 1914 году – всего 4 миллиметра", – заявила Кичанова. 
 
Как выглядит заваленная снегом столица Сибири, смотрите в нашем обзоре из соцсетей. 

Фото: сообщества "VK АСТ-54", "Инцидент Новосибирск"
Фото: сообщество "VK  Инцидент Новосибирск"
Фото: https://vk.com/act54

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Комментарии 4

  • В Нске свой Беглов. Неприкасаемый.
    30 января, Гость   Ответить
  • Ну так то ничего особенного, а в трамвае просто явно или стекла выбиты или дверь была открыта, вот и надуло.
    30 января, Гость   Ответить
  • Конечно ничего особенного. Трамвай без стёкол - обычное дело.
    30 января, Гость   Ответить
  • Гость, а как трамвай без стекол связан с погодой ? Он вообще на линию не должен выходить такой.
    30 января, Гость   Ответить
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