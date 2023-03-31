Сугробы с машину. Кадры с жутких заметённых трасс в Ростовской области
Сильнейший снегопад заблокировал движение по федеральной трассе
31 марта 2023, 11:45, ИА Амител
Сотни людей оказались в снежном плену на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области. Сильнейший мартовский снегопад заблокировал дороги и оставил без света 35 тысяч жителей региона.
Замерзающим людям пришлось стоять в пробках больше 10 часов.
"Сейчас на участках трассы развёрнуты мобильные пункты обогрева и питания. Эвакуировано 20 человек. В ликвидации ЧС задействованы 181 человек и 111 единиц техники", – сообщает телеграм-канал губернатора региона Василия Голубева.
Фото: сообщество "Это Ростов, детка!" во "ВКонтакте" / @etorostov
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