Сугробы с машину. Кадры с жутких заметённых трасс в Ростовской области

Сильнейший снегопад заблокировал движение по федеральной трассе

31 марта 2023, 11:45, ИА Амител

Сотни людей оказались в снежном плену на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области. Сильнейший мартовский снегопад заблокировал дороги и оставил без света 35 тысяч жителей региона.

Замерзающим людям пришлось стоять в пробках больше 10 часов.

"Сейчас на участках трассы развёрнуты мобильные пункты обогрева и питания. Эвакуировано 20 человек. В ликвидации ЧС задействованы 181 человек и 111 единиц техники", – сообщает телеграм-канал губернатора региона Василия Голубева.















Фото: сообщество "Это Ростов, детка!" во "ВКонтакте" / @etorostov