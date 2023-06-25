Сухая трава на площади 1700 "квадратов" сгорела в Алтайском крае
В МЧС напомнили, что пал сухой травы может привести к тяжелым последствиям
25 июня 2023, 18:39, ИА Амител
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
В Алтайском крае за прошедшие сутки произошло 19 пожаров, в пяти случаях горела сухая трава. Об этом рассказали в региональном МЧС.
Крупное возгорание произошло в 500 метрах от населенного пункта Украинский Суетского района. Здесь сгорела трава на площади 1700 квадратных метров.
Также пожар на площади 550 квадратных метров зафиксировали у Протасово Немецкого национального района.
Спасатели напомнили, что пал сухой травы иногда приводит к серьезным последствиям.
18:52:40 25-06-2023
*Крупное возгорание произошло 500 метрах от населённого пункта Украинский Суетского района. Здесь сгорела трава на площади в 1700 квадратных метров.* у меня дача больше на 3 сотки.
22:56:24 25-06-2023
Гость (18:52:40 25-06-2023) *Крупное возгорание произошло 500 метрах от населённого пунк... Ну зато этой весной травы в АК сгорело около 100000 га при почти нулевом общественном резонансе. И так каждый год. А в Новосибирской области её сгорело около миллиона гектаров. Об этом по телевизору не расскажут.