Сухая трава на площади 1700 "квадратов" сгорела в Алтайском крае

В МЧС напомнили, что пал сухой травы может привести к тяжелым последствиям

25 июня 2023, 18:39, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Алтайском крае за прошедшие сутки произошло 19 пожаров, в пяти случаях горела сухая трава. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Крупное возгорание произошло в 500 метрах от населенного пункта Украинский Суетского района. Здесь сгорела трава на площади 1700 квадратных метров.

Также пожар на площади 550 квадратных метров зафиксировали у Протасово Немецкого национального района.

Спасатели напомнили, что пал сухой травы иногда приводит к серьезным последствиям.