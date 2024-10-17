Суперлуние увидят россияне 17 октября

Луна приблизится на максимально близкое за 2024 год расстояние к Земле

17 октября 2024, 17:40, ИА Амител

Луна / Источник фото: unsplash.com

17 октября россияне смогут наблюдать уникальное астрономическое явление – суперлуние. Оно будет самым большим и ярким в 2024 году, сообщают "Известия".

В этот день Земля максимально сблизится с естественным спутником. Это совпадет с полнолунием, в результате чего астрономическое явление можно назвать суперлунием.

Посмотреть на большую Луну смогут жители всего Северного полушария. Спутник будет видно примерно с 14:26 по московскому времени.

Астрономы советуют наблюдать за суперлунием ранним вечером, когда Луна только начнет подниматься над горизонтом. Также специалисты отмечают, что лучше всего смотреть на спутник за городом, подальше от городской засветки.