"Суперполиклинику" на 700 посещений разрешили строить на пустыре в спальном районе

Лечебное учреждение возведут по соседству со строящейся школой на 1100 мест

24 апреля 2025, 06:15, ИА Амител

Проект поликлиники на ул. Попова, 128 / Фото: "Алтайгражданпроект"

Трехэтажную поликлинику с детским и взрослым отделениями, женской консультацией возведут на ул. Попова, 128 (квартал 2033). Здание разместят на крупном участке, по соседству со строящейся школой. В начале апреля мэрия выдала разрешение на возведение поликлиники, которое действует до конца мая 2027 года. Теперь Единый стройзаказчик Алтайского края через аукцион должен найти подрядчика на работы.

Эскизы поликлиники два раза презентовали на градсовете в начале 2024 года. Изначально здание было рассчитано на тысячу посещений в смену, однако затем проект урезали по требованию заказчика.

Проект поликлиники на ул. Попова, 128 / Фото: "Алтайгражданпроект"

Общая площадь трехэтажного здания составит около 5,8 тысячи квадратных метров. На цокольном уровне появятся гардероб, склад аптеки, кол-центр, технические помещения. На первом этаже будут кабинет для инфекционных больных, отделение неотложной помощи, медпрофилактики и лучевой диагностики. Второй этаж отдадут под кабинеты врачей, терапевтов и узких специалистов. Актовый зал, хирургическое отделение, дневной стационар разместят на третьем этаже.

Вдоль поликлиники сделают парковку: 22 места – для персонала, 28 – для посетителей. Вдоль улицы Попова появится специальный карман, чтобы автомобилисты могли высаживать пассажиров и не заезжать на территорию медицинского комплекса. На территории поликлиники выделят участок для утилизации медицинских отходов, хозчасти, администрации, а также гаража на 12 легковых автомобилей.

Участок под строительство поликлиники в 2022 году / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

О планах на возведение поликлиники стало известно в 2022 году. Тогда мэр Барнаула Вячеслав Франк и министр здравоохранения региона Дмитрий Попов провели совещание на месте будущего строительства учреждения и одобрили площадку.