"Суперполиклинику" на 700 посещений разрешили строить на пустыре в спальном районе
Лечебное учреждение возведут по соседству со строящейся школой на 1100 мест
24 апреля 2025, 06:15, ИА Амител
Трехэтажную поликлинику с детским и взрослым отделениями, женской консультацией возведут на ул. Попова, 128 (квартал 2033). Здание разместят на крупном участке, по соседству со строящейся школой. В начале апреля мэрия выдала разрешение на возведение поликлиники, которое действует до конца мая 2027 года. Теперь Единый стройзаказчик Алтайского края через аукцион должен найти подрядчика на работы.
Эскизы поликлиники два раза презентовали на градсовете в начале 2024 года. Изначально здание было рассчитано на тысячу посещений в смену, однако затем проект урезали по требованию заказчика.
Проект поликлиники на ул. Попова, 128 / Фото: "Алтайгражданпроект"
Общая площадь трехэтажного здания составит около 5,8 тысячи квадратных метров. На цокольном уровне появятся гардероб, склад аптеки, кол-центр, технические помещения. На первом этаже будут кабинет для инфекционных больных, отделение неотложной помощи, медпрофилактики и лучевой диагностики. Второй этаж отдадут под кабинеты врачей, терапевтов и узких специалистов. Актовый зал, хирургическое отделение, дневной стационар разместят на третьем этаже.
Вдоль поликлиники сделают парковку: 22 места – для персонала, 28 – для посетителей. Вдоль улицы Попова появится специальный карман, чтобы автомобилисты могли высаживать пассажиров и не заезжать на территорию медицинского комплекса. На территории поликлиники выделят участок для утилизации медицинских отходов, хозчасти, администрации, а также гаража на 12 легковых автомобилей.
Участок под строительство поликлиники в 2022 году / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
О планах на возведение поликлиники стало известно в 2022 году. Тогда мэр Барнаула Вячеслав Франк и министр здравоохранения региона Дмитрий Попов провели совещание на месте будущего строительства учреждения и одобрили площадку.
07:03:25 24-04-2025
Отлично, и закрыть платные
07:10:25 24-04-2025
Гость (07:03:25 24-04-2025) Отлично, и закрыть платные ... работать-то кто в ней будет? уборщица баба Валя?
07:54:51 24-04-2025
700 посетителей и 28 парковочных мест
09:33:30 24-04-2025
Гость (07:54:51 24-04-2025) 700 посетителей и 28 парковочных мест...
Это просто издевательство над людьми и здравым смыслом. 128 парковочных мест ещё бы могло спасти ситуацию. А так, в поликлинике будет персонала более 100 человек, они и будут занимать планируемые 22 и 28 мест, а посетителям вообще не припарковаться для приема.
09:41:10 24-04-2025
Гость (07:54:51 24-04-2025) 700 посетителей и 28 парковочных мест... Больным полезно ходить пешком.
09:50:06 24-04-2025
7 (09:41:10 24-04-2025) Больным полезно ходить пешком.... Кто не сможет идти, пусть ползут(((
09:11:50 24-04-2025
мэрия выдала разрешение на возведение поликлиники, спасибо большое , что помните о людях .
13:16:25 24-04-2025
Гость (09:11:50 24-04-2025) мэрия выдала разрешение на возведение поликлиники, спасибо ... Хорошо бы помнить о людях, которые посещали поликлинику №2 (пр.Калинина,16) и побыстрее ее отремонтировать.
09:25:57 24-04-2025
Эскизы поликлиники два раза презентовали на градсовете в начале 2024 года. Изначально здание было рассчитано на тысячу посещений в смену, однако затем проект урезали по требованию заказчика./////////////////// в связи с чем уменьшили количество посещений? 700 БУДУТ ЛЕЧИТЬ, А 300 ПУСТЬ ПОМРУТ?
11:22:25 24-04-2025
Гость (09:25:57 24-04-2025) Эскизы поликлиники два раза презентовали на градсовете в нач... И этого излишне.
Удаленно по инету ИИ может диагностировать - за новостями следите уже.
11:09:42 24-04-2025
Правильно подали материал - урезано др 700 по требованию заказчика!!!!!! Не админисрациям, а застройщики диктуют... Хочу кластер в лесу - вырубить лес, хочу дом мноноквартирный вот здесь, хочу офисное здание и плевать, что на этих местах : стадион, речной вокзал, цум...
13:52:37 24-04-2025
Гость (11:09:42 24-04-2025) Правильно подали материал - урезано др 700 по требованию зак... Загуглите что такое заказчик, а что такое застройщик. А потом истерите...
18:09:39 24-04-2025
А оно надо? Врачей нет, лекарств нет,