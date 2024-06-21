Супруги, обвиняемые в убийстве девочки в Новосибирске, оказались сектантами
Пара сразу показалась соседям странной
21 июня 2024, 08:45, ИА Амител
Новосибирскую школьницу, которая якобы умерла из-за конфет, могли заморить голодом сектанты-веганы. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".
Школьница скончалась накануне. Мать ребенка заявила, что она якобы наелась конфет на голодный желудок. Женщина рассказывала, что оставила ребенка в частном доме под присмотром знакомых.
Выяснилось, что в действительности она на три дня уехала в командировку, а троих своих детей оставила с супружеской парой. Те гостили у нее дома больше месяца. Отца у детей нет – он скончался еще несколько лет назад. Соседи признались, что эти гости сразу показались им странными.
"Появились непонятно откуда, месяца два назад: муж, жена и дочка их – уже взросленькая. Они сказали, что ремонт делают в городской квартире и попросились к Марине (Имя женщины изменено. – Прим. ред.) пожить. Она их приютила, не знаю, откуда вообще таких друзей нашла... Мне сразу не понравились. Ходили в странных балахонах. Дочка их, девчонка молодая, а юбка в пол, вся закрытая. Странно выглядели. Когда полиция приезжала после ЧП с девочкой, я спросил: "Сектанты, что ли?" Мне ответили: "Да". Но Марина-то нормальной была, только благовония жгла", – сказал сосед Владимир.
Соседи не заметили, что детей мучили. По их версии, сектанты могли не кормить детей ради "аскезы". В пользу версии также говорит и то, что младшая сестра погибшей сейчас в больнице. Старшего брата же забрал друг семьи.
Следственный комитет считает, что ребенка истязали три дня, морили голодом, били крапивой – все это, чтобы "выгнать дьявола". Супругов задержали. На суде, где им избирали меру пресечения, на вопросы журналистов они отвечать не стали. Отказалась от новых комментариев и мать погибшего ребенка.
08:59:09 21-06-2024
Дичь какая-то... В 90-е таких было полно, но эти-то как выжили? Они же сами должны были передОхнуть...
09:22:08 21-06-2024
Что за командировка странная у мамаши?
10:06:38 21-06-2024
Три дня морили голодом и били крапивой, от этого не умерают, от чего же всё-таки умерла девочка.
10:08:08 21-06-2024
Это все точно только 3 дня продолжалось? Мамаша эта там не заодно с этими уродами?