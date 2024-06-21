Супруги, обвиняемые в убийстве девочки в Новосибирске, оказались сектантами

Пара сразу показалась соседям странной

21 июня 2024, 08:45, ИА Амител

Задержанные во время избрания меры пресечения / Фото: "КП-Новосибирск"

Новосибирскую школьницу, которая якобы умерла из-за конфет, могли заморить голодом сектанты-веганы. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

Школьница скончалась накануне. Мать ребенка заявила, что она якобы наелась конфет на голодный желудок. Женщина рассказывала, что оставила ребенка в частном доме под присмотром знакомых.

Выяснилось, что в действительности она на три дня уехала в командировку, а троих своих детей оставила с супружеской парой. Те гостили у нее дома больше месяца. Отца у детей нет – он скончался еще несколько лет назад. Соседи признались, что эти гости сразу показались им странными.

"Появились непонятно откуда, месяца два назад: муж, жена и дочка их – уже взросленькая. Они сказали, что ремонт делают в городской квартире и попросились к Марине (Имя женщины изменено. – Прим. ред.) пожить. Она их приютила, не знаю, откуда вообще таких друзей нашла... Мне сразу не понравились. Ходили в странных балахонах. Дочка их, девчонка молодая, а юбка в пол, вся закрытая. Странно выглядели. Когда полиция приезжала после ЧП с девочкой, я спросил: "Сектанты, что ли?" Мне ответили: "Да". Но Марина-то нормальной была, только благовония жгла", – сказал сосед Владимир.

Соседи не заметили, что детей мучили. По их версии, сектанты могли не кормить детей ради "аскезы". В пользу версии также говорит и то, что младшая сестра погибшей сейчас в больнице. Старшего брата же забрал друг семьи.

Следственный комитет считает, что ребенка истязали три дня, морили голодом, били крапивой – все это, чтобы "выгнать дьявола". Супругов задержали. На суде, где им избирали меру пресечения, на вопросы журналистов они отвечать не стали. Отказалась от новых комментариев и мать погибшего ребенка.