Суровый таксист из Челябинска подрался с полными пассажирками

Обе стороны подали друг на друга встречные заявления в полицию

14 июля 2023, 16:53, ИА Амител

Кадр: НТВ

В Челябинске таксист напал на полных пассажирок, которые с трудом пытались залезть на заднее сиденье, сообщает НТВ.

По словам одной из пострадавших, когда она с дочерью и подругами села в машину, шофер стал объяснять, что у него такси комфорт-класса, а их вес не соответствует нормам перевозок и грубо потребовал покинуть салон.

Уже на улице дело дошло до рукоприкладства. Мужчина бил женщин, а те, в свою очередь, по его автомобилю.

Таксист при этом утверждает, что это пассажирки начали конфликт. Обе стороны в итоге подали друг на друга встречные заявления в полицию. Шоферу ограничили доступ к агрегатору такси.

Ранее патруль Росгвардии задержал в Рубцовске 25-летнего мужчину, угрожавшего таксисту ножом.