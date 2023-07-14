Суровый таксист из Челябинска подрался с полными пассажирками
Обе стороны подали друг на друга встречные заявления в полицию
14 июля 2023, 16:53, ИА Амител
В Челябинске таксист напал на полных пассажирок, которые с трудом пытались залезть на заднее сиденье, сообщает НТВ.
По словам одной из пострадавших, когда она с дочерью и подругами села в машину, шофер стал объяснять, что у него такси комфорт-класса, а их вес не соответствует нормам перевозок и грубо потребовал покинуть салон.
Уже на улице дело дошло до рукоприкладства. Мужчина бил женщин, а те, в свою очередь, по его автомобилю.
Таксист при этом утверждает, что это пассажирки начали конфликт. Обе стороны в итоге подали друг на друга встречные заявления в полицию. Шоферу ограничили доступ к агрегатору такси.
Ранее патруль Росгвардии задержал в Рубцовске 25-летнего мужчину, угрожавшего таксисту ножом.
17:04:05 14-07-2023
С какой стати эа жирных баб подвеску разбивать? Пусть заказывают грузовик или две тачки.
17:05:19 14-07-2023
Не знаю, как я бы повёл себя на месте таксиста... Жалко тоже, если любимую технику от крупных туш покорёжит. Всему есть мера. Вызывайте грузовик.
17:34:29 14-07-2023
На стороне таксиста.
17:50:04 14-07-2023
Ну вот, а я смотрю на крупных теток в ОТ и думаю, лучше бы вы на такси ездили, а то из-за них пробки в маломестных автобусах образуются, не зайдешь и не выйдешь нормально. А они и таксистам, оказывается, не нужны.
18:02:17 14-07-2023
Гость (17:50:04 14-07-2023) Ну вот, а я смотрю на крупных теток в ОТ и думаю, лучше бы в... Пешком пусть ходят, глядишь, похудеют. А то разожрутся до размера слона и ещё на окружающих кидаются.
19:57:35 14-07-2023
А в электричках занимают 2 сиденья, хотя купили 1 билет, а другим стоять? Как мжно так разожраться?
21:42:44 14-07-2023
Гость (19:57:35 14-07-2023) А в электричках занимают 2 сиденья, хотя купили 1 билет, а д... А вы когда-нибудь летели с толстуха и в соседнем кресле? Врагу не пожелаешь. Жир расползается на соседние кресла в обе стороны. Но даже это не так страшно. Страшен запах немытого тела, которое просто физически невозможно помыть. Ручки просто как у динозавриков не достают до всех потных складочек, уж не говоря о ж... И эта нелепая попытка залить эту вонь дезиком или духами. Уж лучше бы не делали этого. Или вообще не летали.
17:13:58 16-07-2023
Когда уже запретят жирным по городу передвигаться? может, хоть так начнут следить за собой и заниматься спортом.