Свадьбы подорожают в России на 30-50% этим летом

Причина — в нежелании людей готовиться к празднованию заранее

20 мая 2024, 07:31, ИА Амител

Молодожены / Фото: unsplash.com

Россиян предупредили о подорожании свадеб этим летом на 30-50% по сравнению с прошлым годом, пишет Mash со ссылкой на организаторов торжеств.

Причина – в спонтанности людей, которые обращаются в свадебные агентства с просьбой устроить праздник как можно скорее. Тем самым если раньше на торжество нужно было потратить около 1 млн рублей, то теперь свадьба в близком кругу обойдется в 1,3-1,5 млн. 40% от этой суммы уйдет на банкет.

Цены на услуги стилистов, фотографов, видеооператоров, ведущих и полиграфистов выросли в среднем на 30%. А свадебные наборы, букеты, кольца и алкоголь подорожали на 5-13%.