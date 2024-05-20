Свадьбы подорожают в России на 30-50% этим летом
Причина — в нежелании людей готовиться к празднованию заранее
20 мая 2024, 07:31, ИА Амител
Молодожены / Фото: unsplash.com
Россиян предупредили о подорожании свадеб этим летом на 30-50% по сравнению с прошлым годом, пишет Mash со ссылкой на организаторов торжеств.
Причина – в спонтанности людей, которые обращаются в свадебные агентства с просьбой устроить праздник как можно скорее. Тем самым если раньше на торжество нужно было потратить около 1 млн рублей, то теперь свадьба в близком кругу обойдется в 1,3-1,5 млн. 40% от этой суммы уйдет на банкет.
Цены на услуги стилистов, фотографов, видеооператоров, ведущих и полиграфистов выросли в среднем на 30%. А свадебные наборы, букеты, кольца и алкоголь подорожали на 5-13%.
07:47:07 20-05-2024
Это чтобы больше семей было
08:00:00 20-05-2024
Гость (07:47:07 20-05-2024) Это чтобы больше семей было... госпошлина за заключение брака (с выдачей свидетельства) составляет 350 рублей. а все фотосессии, стилисты и прочие ведущие это все от лукавого
08:29:37 20-05-2024
Гость (08:00:00 20-05-2024) госпошлина за заключение брака (с выдачей свидетельства) сос... Искренне плюсую ваш коммент) Вначале сами себе понапридумывают всяких бесполезных, но бросающихся в глаза понтов, а потом начинают рассуждать о дороговизне. Самое правильное, с точки зрения многих, это зарегистрировать свои отношения и сразу улететь в свадебное путешествие. Или уехать - кому как нравится) Вместо обжираловки потратьте деньги на эмоции и впечатления. Хотя, естественно, есть люди, которым внешний антураж важнее гармонии отношений между двумя людьми в новой семье)
07:47:31 20-05-2024
А разводы дешево
07:56:57 20-05-2024
фото названо неправильно. это не молодожены, а разведенные. у них кольца на левых руках