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Свадьбы "с излишествами" запретили в Чечне

Требования касаются как платья невесты, так и подарков, которые дарят молодоженам

27 августа 2023, 20:38, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Духовное управление мусульман Чечни выпустило свод правил для проведения свадеб. Об этом сообщает ТАСС.

В документе сказано, что запрещается дарить молодоженам дорогие подарки, такие как бриллиантовые кольца, шубы, бытовая техника, квартиры, машины и другие. Сумма, которой ограничены презенты для брачующихся, не указана.

Также сообщается, что платье невесты должно соответствовать требованиям ислама и чеченских адатов.

Количество приданого, которое может брать невеста, должно быть без излишеств. 

Комментарии 2

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гость

09:28:16 28-08-2023

а кортежи с автоматными очередями запретили?

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Гость

16:35:00 28-08-2023

гость (09:28:16 28-08-2023) а кортежи с автоматными очередями запретили? ... нет. но количество автоматов СТРОГО регламентировали

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