Свадьбы "с излишествами" запретили в Чечне
Требования касаются как платья невесты, так и подарков, которые дарят молодоженам
27 августа 2023, 20:38, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Духовное управление мусульман Чечни выпустило свод правил для проведения свадеб. Об этом сообщает ТАСС.
В документе сказано, что запрещается дарить молодоженам дорогие подарки, такие как бриллиантовые кольца, шубы, бытовая техника, квартиры, машины и другие. Сумма, которой ограничены презенты для брачующихся, не указана.
Также сообщается, что платье невесты должно соответствовать требованиям ислама и чеченских адатов.
Количество приданого, которое может брать невеста, должно быть без излишеств.
09:28:16 28-08-2023
а кортежи с автоматными очередями запретили?
16:35:00 28-08-2023
гость (09:28:16 28-08-2023) а кортежи с автоматными очередями запретили? ... нет. но количество автоматов СТРОГО регламентировали