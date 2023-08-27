Свадьбы "с излишествами" запретили в Чечне

Требования касаются как платья невесты, так и подарков, которые дарят молодоженам

27 августа 2023, 20:38, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Духовное управление мусульман Чечни выпустило свод правил для проведения свадеб. Об этом сообщает ТАСС.

В документе сказано, что запрещается дарить молодоженам дорогие подарки, такие как бриллиантовые кольца, шубы, бытовая техника, квартиры, машины и другие. Сумма, которой ограничены презенты для брачующихся, не указана.

Также сообщается, что платье невесты должно соответствовать требованиям ислама и чеченских адатов.

Количество приданого, которое может брать невеста, должно быть без излишеств.