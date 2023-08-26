Москвичи рассказали о многомиллионных доходах
Меньше 200 тысяч не зарабатывает никто из опрошенных
26 августа 2023, 19:35, ИА Амител
Жители Москвы во время уличного опроса назвали сумму своего ежемесячного заработка. Ролик опубликован в телеграм-канале "Новости Москвы".
Так, 17-летний подросток, который на улице продает посуду, заявил, что зарабатывает в сезон 200-300 тысяч рублей. При этом товар он делает сам.
Девушка, занимающаяся продажей недвижимости, сказала, что зарабатывает в среднем 2-3 миллиона в месяц, но недавно она получила чуть больше – 18 миллионов.
Молодая клинический психолог поделилась, что ее доход в месяц составляет около 300 тысяч, а ее знакомая, владеющая компанией по дизайну интерьеров, – больше миллиона.
Еще один респондент сказал, что имеет свой бренд одежды, который также приносит ему больше миллиона ежемесячно.
А молодой криптоинвестор признался, что его доход равен одному-семи миллионам.
Добавим, что средняя зарплата в столице составляет около 142 тысяч рублей. Однако более точную картину реальных заработков населения дает показатель медианной зарплаты.
19:50:25 26-08-2023
Здесь доходы населения не очень-то сильно отличаются от московских, судя по тому, как хапают квартиры, стоящие многие миллионы!
20:26:55 26-08-2023
Гость (19:50:25 26-08-2023) Здесь доходы населения не очень-то сильно отличаются от моск... Москичи и хапают. Потому что для них дешево. Потом сдают в аренду. Да, ареда меньше, чем в столице. Зато окупаемость быстрее. Иногда попадаются статьи о том, как московские скупают недвигу в провинции. Даются расчеты, насколько им это выгоднее, чем в своем мегаполисе.
07:42:05 27-08-2023
Гость (20:26:55 26-08-2023) Москичи и хапают. Потому что для них дешево. Потом сдают в а... Да, москвичам то больше некуда вкладывать свои бабки, кроме как в жилье в Барнауле)))))) на всех мировых биржах это самый ходовой товар))))
15:42:30 27-08-2023
Где реально 50тр?? далеко не везде такая даже есть........25-30 не больше.
15:47:13 27-08-2023
Гость (19:50:25 26-08-2023) Здесь доходы населения не очень-то сильно отличаются от моск... Потом долги по кредитам вылазят в астрономические суммы))) в миллиарды по краю, и триллионы по всей России))
19:58:10 26-08-2023
Интересно, чтобы с ними сделали в Японии, если у них принято не ставить другого человека в неловкое положение.
20:21:54 26-08-2023
Воруют!!!
20:37:04 26-08-2023
Живу в Москве. Знакомых с такой зарплатой не имею. У жены вообще зарплата до 100 не дотягивает.
20:53:05 26-08-2023
Джон (20:37:04 26-08-2023) Живу в Москве. Знакомых с такой зарплатой не имею. У жены во... Живешь в Гольяново или в перди Бирюлево, так у тебя и не будет адекватных знакомых))
03:08:37 27-08-2023
Гость (20:53:05 26-08-2023) Живешь в Гольяново или в перди Бирюлево, так у тебя и не буд... Живу ближе к центру. Академический район
20:50:56 26-08-2023
Сходили бы в поликлинику опросили персонал, зачем спрашивать у людей имеющих свой бизнес или имеющих высокооплачиваемую профессию.
20:55:16 26-08-2023
Гость (20:50:56 26-08-2023) Сходили бы в поликлинику опросили персонал, зачем спрашивать... Опрашивали "молодых", особо подчеркнули! Понятно, что им хочется выглядеть круче, конечно, привирают!)))
21:31:14 26-08-2023
Гость (20:55:16 26-08-2023) Опрашивали "молодых", особо подчеркнули! Понятно, что им хо... Это точно. Сказать что космонавт может каждый
23:15:41 26-08-2023
Гость (20:55:16 26-08-2023) Опрашивали "молодых", особо подчеркнули! Понятно, что им хо... Именно молодёжь в абсолютном большинстве зарабатывает миллионы рублей за месяц, так что здесь всё правдиво!
14:18:35 27-08-2023
Гость (23:15:41 26-08-2023) Именно молодёжь в абсолютном большинстве зарабатывает миллио... И вам, конечно, регулярно отчитывается о своих заработках :-)
07:40:54 27-08-2023
Гость (20:50:56 26-08-2023) Сходили бы в поликлинику опросили персонал, зачем спрашивать... Спрашивали первых встречных на улице. Идти в поликлинику и спросить - конечно интересно, но почему тогда и на Рублевку не съездить, там не поспрашивать?
01:25:35 27-08-2023
Враньё,реально 50тр,что бы больше заработать надо все субботы и воскресенье отработать по 12 часов.
07:46:00 27-08-2023
Коротин В. (01:25:35 27-08-2023) Враньё,реально 50тр,что бы больше заработать надо все суббот... Товарисч Коротин, я работаю в компании в Барнауле. Численность более 300 человек. Нет никого, кто меньше 50К зарабатывает. Больше полтинника - подавляющее большинство. Полтос - для самых рядовых. Восьмичасовой рабочий день, 2 выходных.
20:59:50 27-08-2023
Гость (07:46:00 27-08-2023) Товарисч Коротин, я работаю в компании в Барнауле. Численнос... ну и название компании....?
10:18:52 27-08-2023
Коротин В. (01:25:35 27-08-2023) Враньё,реально 50тр,что бы больше заработать надо все суббот... так и в барнауле можно 50 зарабатывать,не обязательно ехать в москву
06:59:31 27-08-2023
Коротин В. (01:25:35 27-08-2023) Враньё,реально 50тр,что бы больше заработать надо все суббот... Расскажите, кем Вы работаете, какие у Вас навыки. Знаком с очень многими людьми, работающими меньше, а получающими больше. Именно в Барнауле
22:24:07 27-08-2023
Гость (06:59:31 27-08-2023) Расскажите, кем Вы работаете, какие у Вас навыки. Знаком с о... Воруют? Ну-ну.
08:35:14 27-08-2023
тонкий намек чтоб все жители региона собрались и уехали жить в Москву(решили азиатов заменить)
12:29:22 27-08-2023
Гость (19:58:10 26-08-2023) Интересно, чтобы с ними сделали в Японии, если у них принято... В Японии всё иначе. Жить от дохода от сдачи недвижимости не получится, заработать от сдачи недвиги сможет только компания - особенности национального законодательства
12:57:49 27-08-2023
Статейка заказная. Не-ту-ти таких зарплат в моей деревне Чесноковка. Тут один чел стырил в магазине несколько шампуней и продал, а деньги на пивасик. Теперь поедет сетки вязать. Может там заработает.
09:43:49 28-08-2023
Гость (12:57:49 27-08-2023) Статейка заказная. Не-ту-ти таких зарплат в моей деревне Че... В вашей чесноковке цыганьё наркотой барыжило. Вам там известно как нетрудовые деньги получать.
08:42:32 28-08-2023
Джон (20:37:04 26-08-2023) Живу в Москве. Знакомых с такой зарплатой не имею. У жены во... Сторож? Или вахтер? Зачем жителю столицы писать на новостных ресурсах провинциальных городов?