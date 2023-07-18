Мужчина погиб во время ночной драки в Бийске

Следователи возбудили уголовное дело

18 июля 2023, 11:44, ИА Амител

Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

В Бийске погиб 29-летний мужчина во время драки в местном кафе, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Инцидент случился ночью 17 июля. Между посетителями заведения вспыхнула ссора "по малозначительному поводу", в ходе которой 21-летний парень дважды ударил по голове потерпевшего, из-за чего тот скончался на месте, отмечают в ведомстве.

В отношении подозреваемого следователи возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Предполагаемого злоумышленника тем временем задержали. Готовится ходатайство в суд о заключении его под стражу.

Как выяснилось, в ночной драке возле бара в Бийске убили свадебного ведущего.