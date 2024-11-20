"Сварщик-айтишник". Топ самых зарплатных вакансий для жителей Алтая, готовых к вахте
Некоторые специалисты смогут без труда найти новую высокооплачиваемую работу в другом регионе
20 ноября 2024, 13:13, ИА Амител
Эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru провели анализ вахтовых вакансий и выяснили, каким специалистам из Алтайского края предлагают высокие зарплаты в IV квартале 2024 года.
"Самыми дорогими вахтовиками стали руководители группы разработки. Хотя таких вакансий открывается мало (всего 53 за период октябрь – ноябрь), именно им работодатели предлагали наиболее высокие зарплаты на вахте – 200 тыс. рублей в среднем", – говорится в исследовании.
Лишь немного от топовых айтишников отстают сварщики, которым в среднем предлагают 198 400 рублей.
На третьем месте высокооплачиваемых вахтовиков оказались геодезисты – им работодатели готовы платить 176 500 рублей в среднем.
В список наиболее дорогих специалистов на вахте также вошли:
- водители (медиана зарплатных предложений – 153 100 руб.);
- руководители строительного проекта (150 600 руб.);
- прорабы и мастера СМР (150 400 руб.);
- технические, генеральные, операционные и финансовые директора, DevOps-инженеры (150 000 руб.);
- менеджеры по компенсациям и льготам (140 000 руб.);
- механики (136 500 руб.);
- инженеры-сметчики (129 400 руб.);
- монтажники (125 600 руб.);
- главные врачи и заведующие отделением (125 000 руб.);
- руководители отдела продаж (124 300 руб.).
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