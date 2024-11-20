Некоторые специалисты смогут без труда найти новую высокооплачиваемую работу в другом регионе

20 ноября 2024, 13:13, ИА Амител

"Сварщик-айтишник" / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru провели анализ вахтовых вакансий и выяснили, каким специалистам из Алтайского края предлагают высокие зарплаты в IV квартале 2024 года.

"Самыми дорогими вахтовиками стали руководители группы разработки. Хотя таких вакансий открывается мало (всего 53 за период октябрь – ноябрь), именно им работодатели предлагали наиболее высокие зарплаты на вахте – 200 тыс. рублей в среднем", – говорится в исследовании.

Лишь немного от топовых айтишников отстают сварщики, которым в среднем предлагают 198 400 рублей.

На третьем месте высокооплачиваемых вахтовиков оказались геодезисты – им работодатели готовы платить 176 500 рублей в среднем.

В список наиболее дорогих специалистов на вахте также вошли: