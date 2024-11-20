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"Сварщик-айтишник". Топ самых зарплатных вакансий для жителей Алтая, готовых к вахте

Некоторые специалисты смогут без труда найти новую высокооплачиваемую работу в другом регионе

20 ноября 2024, 13:13, ИА Амител

"Сварщик-айтишник" / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
"Сварщик-айтишник" / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru провели анализ вахтовых вакансий и выяснили, каким специалистам из Алтайского края предлагают высокие зарплаты в IV квартале 2024 года.

"Самыми дорогими вахтовиками стали руководители группы разработки. Хотя таких вакансий открывается мало (всего 53 за период октябрь – ноябрь), именно им работодатели предлагали наиболее высокие зарплаты на вахте – 200 тыс. рублей в среднем", – говорится в исследовании.

Лишь немного от топовых айтишников отстают сварщики, которым в среднем предлагают 198 400 рублей.

На третьем месте высокооплачиваемых вахтовиков оказались геодезисты – им работодатели готовы платить 176 500 рублей в среднем.

В список наиболее дорогих специалистов на вахте также вошли:

  • водители (медиана зарплатных предложений – 153 100 руб.);
  • руководители строительного проекта (150 600 руб.);
  • прорабы и мастера СМР (150 400 руб.);
  • технические, генеральные, операционные и финансовые директора, DevOps-инженеры (150 000 руб.);
  • менеджеры по компенсациям и льготам (140 000 руб.);
  • механики (136 500 руб.);
  • инженеры-сметчики (129 400 руб.);
  • монтажники  (125 600 руб.);
  • главные врачи и заведующие отделением (125 000 руб.);
  • руководители отдела продаж (124 300 руб.).
Врач с ящиками / Изображение: сгенерировано при помощи нейросети DALL-E

"Врач-грузчик". Какие вакансии на Алтае самые востребованные и дефицитные?

Некоторые специалисты смогут без труда найти новую работу в крае
НОВОСТИОбщество
Алтайский край Работа вакансии

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