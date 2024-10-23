НОВОСТИОбщество

"Врач-грузчик". Какие вакансии на Алтае самые востребованные и дефицитные?

Некоторые специалисты смогут без труда найти новую работу в крае

23 октября 2024, 11:22, ИА Амител

Врач с ящиками / Изображение: сгенерировано при помощи нейросети DALL-E
Врач с ящиками / Изображение: сгенерировано при помощи нейросети DALL-E

Эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, каких специалистов в Алтайском крае чаще всего искали работодатели в октябре и каких работников в регионе не хватает.

"Больше всего предложений о работе в октябре открыто для продавцов-кассиров и продавцов-консультантов, на них приходится 7,2% от всех активных вакансий в крае. Далее в первой пятерке водители (6,5%), менеджеры по продажам (5,6%), разнорабочие (3,7%) и повара (3,6%)", – говорится в исследовании.

Также в список самых востребованных специалистов вошли врачи, операторы call-центра, грузчики, уборщики, слесари, кладовщики, бухгалтеры, машинисты, электромонтажники, операторы производственной линии, упаковщики и комплектовщики, сварщики, курьеры, администраторы и инженеры-конструкторы.

"Среди перечисленных специалистов самыми дефицитными являются врачи и повара – сейчас на одну вакансию для них приходится лишь 0,7 и 0,9 резюме, соответственно, при нижней границе нормы от четырех резюме на вакансию", – отметили аналитики.

Также не хватает слесарей (1,1 резюме на вакансию), электромонтажников (1,4), продавцов и сварщиков (по 1,7), уборщиков и  операторов производственной линии (по 1,8), машинистов (2,2), водителей, грузчиков и кладовщиков (по 2,3), разнорабочих  (2,4), операторов call-центра (2,9) и инженеров-конструкторов (3).

"Все специалисты указанных профессий без труда найдут новую работу", – заверили в hh.ru.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае из-за острого дефицита врачей фактически отсутствует конкуренция среди них.

Водитель автомобиля / Фото: unsplash.com / Darwin Vegher

Водитель с зарплатой 500 тысяч рублей. Самые "дорогие" рабочие вакансии на Алтае

Рабочий персонал остается самым востребованным в Алтайском крае
НОВОСТИОбщество

Алтайский край вакансии

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

11:37:49 23-10-2024

для продавцов-кассиров и продавцов-консультантов ---- прикольно. Требуется много продавать

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

12:33:25 23-10-2024

Картинка уржаться юморная, да?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гражданин в кепке

19:41:11 23-10-2024

Если убрать все фейковые вакансии, коих очень много на вышеназванной площадке, то картина будет совсем другая

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров