Некоторые специалисты смогут без труда найти новую работу в крае

23 октября 2024, 11:22, ИА Амител

Врач с ящиками / Изображение: сгенерировано при помощи нейросети DALL-E

Эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, каких специалистов в Алтайском крае чаще всего искали работодатели в октябре и каких работников в регионе не хватает.

"Больше всего предложений о работе в октябре открыто для продавцов-кассиров и продавцов-консультантов, на них приходится 7,2% от всех активных вакансий в крае. Далее в первой пятерке водители (6,5%), менеджеры по продажам (5,6%), разнорабочие (3,7%) и повара (3,6%)", – говорится в исследовании.

Также в список самых востребованных специалистов вошли врачи, операторы call-центра, грузчики, уборщики, слесари, кладовщики, бухгалтеры, машинисты, электромонтажники, операторы производственной линии, упаковщики и комплектовщики, сварщики, курьеры, администраторы и инженеры-конструкторы.

"Среди перечисленных специалистов самыми дефицитными являются врачи и повара – сейчас на одну вакансию для них приходится лишь 0,7 и 0,9 резюме, соответственно, при нижней границе нормы от четырех резюме на вакансию", – отметили аналитики.

Также не хватает слесарей (1,1 резюме на вакансию), электромонтажников (1,4), продавцов и сварщиков (по 1,7), уборщиков и операторов производственной линии (по 1,8), машинистов (2,2), водителей, грузчиков и кладовщиков (по 2,3), разнорабочих (2,4), операторов call-центра (2,9) и инженеров-конструкторов (3).

"Все специалисты указанных профессий без труда найдут новую работу", – заверили в hh.ru.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае из-за острого дефицита врачей фактически отсутствует конкуренция среди них.