Сверстницы избили 15-летнюю девочку в школе под Тюменью и сняли все на видео

Возбуждено уголовное дело

12 ноября 2024, 17:12, ИА Амител

Кулак / unsplash.com / Anastasiya Badun

Председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании конфликта в школе в Тюменской области. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации следователей, в одном из учебных заведений региона завязался конфликт между 15-летними школьницами, вследствие чего группа подростков избила сверстницу. Издевательства они сняли на камеру и опубликовали в Сети.

На данный момент из-за инцидента возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования.