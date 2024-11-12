Сверстницы избили 15-летнюю девочку в школе под Тюменью и сняли все на видео
Возбуждено уголовное дело
12 ноября 2024, 17:12, ИА Амител
Кулак / unsplash.com / Anastasiya Badun
Председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании конфликта в школе в Тюменской области. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По информации следователей, в одном из учебных заведений региона завязался конфликт между 15-летними школьницами, вследствие чего группа подростков избила сверстницу. Издевательства они сняли на камеру и опубликовали в Сети.
На данный момент из-за инцидента возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования.
20:17:04 12-11-2024
Рехается мир: стычки в нём там и тут -
Со взрослых пример малолетки берут...
08:13:28 13-11-2024
всегда в школах дети дрались. только раньше не снимали и не выкладывали. а сейчас папарации все. быстрее бы снять фигню какую нибудь, да выложить в сеть, первым.