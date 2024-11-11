У новосибирца, который до полусмерти избил девушку, нашлась еще одна жертва

Ранее парень издевался над 19-летней подругой

11 ноября 2024, 17:05, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru

В Новосибирской области стало известно еще об одной жертве 28-летнего парня, избившего 18-летнюю девушку до полусмерти. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

4 ноября 28-летний Егор* начал бить 18-летнюю Катю* сначала в компании друзей, потом бил всю ночь дома. После этого девушку госпитализировали в тяжелом состоянии.

Оказалось, что это не первая жертва Егора. Два года назад он издевался над 19-летней Миленой* (сейчас ей 21). Парень и девушка постоянно ссорились на бытовой почве. Когда Милена пыталась уйти, Егор жестоко избил ее и сбежал от полиции через окно.

Пострадавшая попала в больницу с разбитым лицом, порванной губой и сотрясением мозга. Из-за страха она не написала заявление в полицию. Парень преследовал ее даже после переезда.

"Я переехала в Новосибирск, но Егор и тут стал меня преследовать. Сидел в подъезде, караулил везде. Угрожал, что "снова испортит мне личико". Когда попытался избить и украл телефон, я тогда уже написала заявление", – рассказала Милена.

После нападения на Катю следователь стал поднимать старые заявления на Егора, в связи с чем и вышел на Милену.

"Надеюсь, что есть шанс того, что он ответит за все случаи", – говорит девушка.

* Имена изменены