Свет отключат в двух районах Алтайского края 15 октября

Электроэнергии не будет с утра до вечера

14 октября 2024, 09:20, ИА Амител

Электрик / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Во вторник, 15 октября, в Мамонтовском и Романовском районах Алтайского края отключат электроэнергию.

Света не будет с 08:30 до 17:30. В это время специалисты проведут плановые работы на высоковольтных линиях ВЛ-110 кВ.

При этом водоснабжение населенных пунктов не прекратится, рассказали в администрации Мамонтовского района.