Свет отключат в двух районах Алтайского края 15 октября
Электроэнергии не будет с утра до вечера
14 октября 2024, 09:20, ИА Амител
Электрик / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Во вторник, 15 октября, в Мамонтовском и Романовском районах Алтайского края отключат электроэнергию.
Света не будет с 08:30 до 17:30. В это время специалисты проведут плановые работы на высоковольтных линиях ВЛ-110 кВ.
При этом водоснабжение населенных пунктов не прекратится, рассказали в администрации Мамонтовского района.
09:25:17 14-10-2024
лижбы солнце не отключили.
00:57:46 15-10-2024
Мусик (09:25:17 14-10-2024) лижбы солнце не отключили.... Ты до этого момента не доживёшь, старость...