Энергетики продолжают ликвидировать последствия непогоды в Алтайском крае

Отключения электроэнергии произошли в пригороде Барнаула, а также в Ребрихинском, Топчихинском, Павловском районах

12 октября 2024, 13:22, ИА Амител

Энергетики за работой / Фото: Barnaul.org

"Россети Сибирь" занимаются ликвидацией последствий ночной непогоды в Алтайском крае. Об этом сообщает пресс-служба Минпромэнерго региона.

Отмечается, что локальные технологические нарушения на линиях электропередачи произошли в пригороде Барнаула, а также в Ребрихинском, Топчихинском, Павловском районах.

"Локальные отключения оперативно ликвидируются при получении заявок. Энергетики будут нести вахту круглосуточно и работают до полного восстановления энергоснабжения жителей", – заявили в ведомстве.

Также для ликвидации последствий, комфорта населения и обеспечения работы социально значимых объектов используются резервные схемы электроснабжения. Кроме того, к выезду готовы передвижные дизель-генераторные установки.

Сообщить об отключениях электроэнергии можно по единому телефону контакт-центра "Россети Сибирь": 8-800-220-0-220.

Отметим, что в пресс-центре мэрии Барнаула ранее заявили, что электроснабжение восстановили в микрорайоне Куета, поселке Борзовая Заимка, поселке Черницк, селе Бельмесево и в микрорайоне Сибирская долина.