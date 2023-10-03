Светофор два дня подряд будут отключать на оживленном перекрестке в Барнауле

Отключения связаны с необходимостью проведения плановых работ на сетях

03 октября 2023, 17:16, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Два дня подряд в Барнауле будут отключать светофор на пересечении проспекта Космонавтов и Солнечной поляны. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Отключения будут проходить 4 и 5 октября с 09:00 до 16:00. Это необходимо для проведения работ на электросетях.

Водителей и пешеходов просят соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дороге.

Ранее сообщалось, что на загруженных участках в Барнауле собираются установить новые светофоры.