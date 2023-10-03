Светофор два дня подряд будут отключать на оживленном перекрестке в Барнауле
Отключения связаны с необходимостью проведения плановых работ на сетях
03 октября 2023, 17:16, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Два дня подряд в Барнауле будут отключать светофор на пересечении проспекта Космонавтов и Солнечной поляны. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
Отключения будут проходить 4 и 5 октября с 09:00 до 16:00. Это необходимо для проведения работ на электросетях.
Водителей и пешеходов просят соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дороге.
Ранее сообщалось, что на загруженных участках в Барнауле собираются установить новые светофоры.
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