В Барнауле установят новые светофоры на загруженных участках

Подрядчиком на контракт ценой свыше 3,8 млн рублей выбрали компанию "Алтайсветстрой"

03 октября 2023, 13:37, ИА Амител

Фото: barnaul.org

Компания "Алтайсветстрой" установит новые светофоры в Барнауле. О выборе подрядчика в рамках конкурса сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы.

Новые светофоры появятся на пешеходном переходе в районе "Теплого рынка" на Павловском тракте и на улице Северо-Западной, 222, – остановка "Спортивная школа".

До конца ноября подрядчик должен будет провести монтажные работы по устройству светофорных объектов, наладить их работу, а также установить необходимые знаки. Также на улице Северо-Западной на пешеходном переходе предусмотрят устройство дополнительного освещения.

Всего на работы выделено 3,8 млн рублей в рамках муниципальной программы "Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2025 годы".