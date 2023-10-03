В Барнауле установят новые светофоры на загруженных участках
Подрядчиком на контракт ценой свыше 3,8 млн рублей выбрали компанию "Алтайсветстрой"
03 октября 2023, 13:37, ИА Амител
Компания "Алтайсветстрой" установит новые светофоры в Барнауле. О выборе подрядчика в рамках конкурса сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы.
Новые светофоры появятся на пешеходном переходе в районе "Теплого рынка" на Павловском тракте и на улице Северо-Западной, 222, – остановка "Спортивная школа".
До конца ноября подрядчик должен будет провести монтажные работы по устройству светофорных объектов, наладить их работу, а также установить необходимые знаки. Также на улице Северо-Западной на пешеходном переходе предусмотрят устройство дополнительного освещения.
Всего на работы выделено 3,8 млн рублей в рамках муниципальной программы "Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2025 годы".
13:42:25 03-10-2023
Поставьте светофор на пересечении улиц А Петрова и Шукшина.
14:31:30 03-10-2023
Гость (13:42:25 03-10-2023) Поставьте светофор на пересечении улиц А Петрова и Шукшина. ... не нужен там светофор, без него спокойно можно проехать данный перекресток с любой стороны и в любом направлении
06:02:10 04-10-2023
Гость (13:42:25 03-10-2023) Поставьте светофор на пересечении улиц А Петрова и Шукшина. ... зачем?
14:12:23 03-10-2023
это что получается, по полтора ляма каждый светофор? этот кусок пластика с светодиодами?....жеееесть... попользовася гуглом. светодидодный современный светофор 12тыс. с доп стрелкой 16тыс. опора 55 тыс.. Нормааааааааааааотные откаты однако
14:59:45 03-10-2023
Гость (14:12:23 03-10-2023) это что получается, по полтора ляма каждый светофор? этот ку... Что мешало принять участие в торгах и предложить более низкую стоимость работ?
06:03:01 04-10-2023
Гость (14:12:23 03-10-2023) это что получается, по полтора ляма каждый светофор? этот ку... а монтажные работы вы не учитываете?
17:44:44 04-10-2023
Гость (06:03:01 04-10-2023) а монтажные работы вы не учитываете?... А зачем что-то учитывать? Тогда ведь все цены верными окажутся и ныть будет не над чем.
15:41:23 03-10-2023
А ну все традиционно для Барнаула? Пробки?! А давайте еще светофор добавим...Мы же переходы строить не умеем... Нужно каждое решение по организации именовать ФИО человека его принявшим, дабы потом его хорошим словом вспоминали...
15:48:29 03-10-2023
На Малахова после кольца кардиоцентра вниз ОООЧЕНЬ нужен. Встает даже кольцо из-за пешиков
18:48:43 03-10-2023
Павловский тракт как Основная магисталь проектировался без светофоров и пересечения поперечных улиц. Только на Павловском тракте было построено во времена СССР два пешеходных перехода и двухуровневая кольцевая развяза пересечения улиц Павловский тракт и ул. Малахова!!! Долой все светофоры с Павловского тракта!!!! Павловский тракт собирает пробку в несколько километров каждый день.
23:41:58 03-10-2023
Гость (18:48:43 03-10-2023) Павловский тракт как Основная магисталь проектировался без с... Сначала на Павловском тракте надо построить подземные переходы. А потом уже думать о многоуровневых развязках. Первую развязку следует построить на пересечении Павловского тракта и ул. Трактовой
08:38:14 05-10-2023
Змей (23:41:58 03-10-2023) Сначала на Павловском тракте надо построить подземные перех... Да, кто бы подумал? Наверно думающего человека надо приглашать из за предела Алтайского края?
19:29:11 03-10-2023
на павловском будет еще больше пробка там есть недалеко светофоры
21:05:54 03-10-2023
Не хватает ,всё-таки ,ума ,что нужно вместо светофоров пешеходные переходы( надземные или подземные) строить и развчхки многоуровневые. А на перекрёстках,даже на кольцах, для поворота на право достаточно отдельной полосы, у ашана при строительстве кольца при повороте с власихинской на малахова была, но..... И теперь, особо одарённые водители, стоят в правой полосе с левым поворотником и задерживают десятки водителей.
23:40:27 03-10-2023
Гость (21:05:54 03-10-2023) Не хватает ,всё-таки ,ума ,что нужно вместо светофоров пешех... Как кольца не проектирую, а пробки перед кольцами будут всегда. В Москве, когда построили турбокольцо и убрали светофоры, пробка только усилилась. Вместо колец надо строить двухуровневые развязки клеверного типа и подземные переходы
22:51:54 03-10-2023
И снова на Ядринцева ни одного светофора, ни на пересечении с партизанской, ни с песчаной. Надо таблички установить по Ядринцева: здесь мог бы быть светофор, и здесь мог бы быть светофор, а здесь могла бы быть ливневка, здесь могла бы расти ель, здесь мог бы быть быть тротуар, в этом районе могли бы быть новые детский сад и школа. Ну дальше думаю понятна логика. Табличкам быть.
14:42:05 04-10-2023
Гость (22:51:54 03-10-2023) И снова на Ядринцева ни одного светофора, ни на пересечении ... Не "на" Ядринцева, а "В" переулке Ядринцева. Учите русский язык сначала., потом стоните про светофоры. В переулках светофоры не полагаются, как и ливневки и тротуары..
09:33:25 04-10-2023
Барнаул и так сплошная пешеходная зона,то светофор следом переходник и того 10 км едиш 1.5 спма
14:40:55 04-10-2023
Давно нужно поставить дополнительную секцию светофора для поворота направо на перекрёстке Просторная-Павловский тракт, потому что можно было поворачивать направо когда Павловский тракт прямо стоит, а налево с Павловского тракта идёт движение на Просторную. На Просторной в сторону Павловского тракта стоит пробка, а можно было уже начинать движение помех никаких нет, а это примерно +30 секунд для поворота на Павловский тракт.
16:27:33 04-10-2023
Светофор нужен на пересечении улиц П Петрова и Телефонная, мы и писали, и обращались в разные инстанции, тама аварии очень часто Но пока бесполезно
08:56:09 05-10-2023
Челюскинцев - Строителей из правого ряда с поворотом на лево в сторону П.тракта упираешься в сплошную линию разметки выделенную для движения общественного транспорта, а информации перед выездом на Строителей нет, только знак три полосы прямо. Камеры нужны на стоп линию Челюскинцев - Молодежная транспорт идёт сплошным потоком и останавливаются на перекрестке. Выехать с Молодёжки на Челюскинцев в сторону Папанинцев проблема, перекресток занят.
15:24:17 05-10-2023
Необходим светофор на п. Южный ,на перекрестке пр.Дзержинского и ул. Белинского. Отремонтировали дорогу,тротуары и остановки,а о том что рядом поликлиника,станция скорой помощи,школы,садики не подумали. Идёт поток если по главной,то остальные стойте. Пешеход если будет переходить,тогда могут проскочить в коридор. А когда ,простите,родительский день,то вообще засада,едет сплошной поток и туда и обратно