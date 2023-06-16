Светофор на полчаса отключат на барнаульском перекрестке

Это необходимо для проведения плановых работ на электросетях

16 июня 2023, 14:20, ИА Амител

Фото: pxhere.com

16 июня с 15:00 до 15:30 в Барнауле отключат светофор на пересечении Змеиногорского тракта и улицы Ляпидевского. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Отключение необходимо для проведения плановых работ на электросетях.

Водителей просят быть внимательными, а также руководствоваться знаками и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее сообщалось, что на дорогах Республики Алтай появились знаки, напоминающие водителям о безопасности.