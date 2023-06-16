Знаки, напоминающие о безопасности, установили на дорогах Алтая

Табло поставили на местах с самым интенсивным движением

16 июня 2023, 10:20, ИА Амител

Фото: пресс-служба правительства Республики Алтай

На дорогах Республики Алтай появились информационные щиты, напоминающие водителям о безопасности. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

23 щита установили в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Они призывают к соблюдению правил дорожного движения и культурному поведению на дорогах.

Отмечается, что места для установки щитов выбраны не случайно – их поставили на местах с самым интенсивным трафиком.