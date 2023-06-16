Знаки, напоминающие о безопасности, установили на дорогах Алтая
Табло поставили на местах с самым интенсивным движением
16 июня 2023, 10:20, ИА Амител
Фото: пресс-служба правительства Республики Алтай
На дорогах Республики Алтай появились информационные щиты, напоминающие водителям о безопасности. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.
23 щита установили в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Они призывают к соблюдению правил дорожного движения и культурному поведению на дорогах.
Отмечается, что места для установки щитов выбраны не случайно – их поставили на местах с самым интенсивным трафиком.
10:44:58 16-06-2023
а дороги нормаль делать не пробовали