НОВОСТИОбщество

Знаки, напоминающие о безопасности, установили на дорогах Алтая

Табло поставили на местах с самым интенсивным движением

16 июня 2023, 10:20, ИА Амител

Фото: пресс-служба правительства Республики Алтай
Фото: пресс-служба правительства Республики Алтай

На дорогах Республики Алтай появились информационные щиты, напоминающие водителям о безопасности. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

23 щита установили в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Они призывают к соблюдению правил дорожного движения и культурному поведению на дорогах.

Отмечается, что места для установки щитов выбраны не случайно – их поставили на местах с самым интенсивным трафиком.

Алтай

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

10:44:58 16-06-2023

а дороги нормаль делать не пробовали

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров