Светофор на полдня отключат на Павловском тракте

Специалисты будут проводить техобслуживание

15 августа 2023, 09:25, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Барнауле на полдня отключат светофор на Павловском тракте. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Электронный регулировщик не будет работать на пересечении Павловского тракта с улицей Сельскохозяйственной. Отключение продлится с 10 до 17 часов 15 августа.

Отмечается, что в это время специалисты будут проводить техническое обслуживание светофора.

Водителей просят пользоваться дорожными знаками на время отключения.