Светофор на полдня отключат на Павловском тракте
Специалисты будут проводить техобслуживание
15 августа 2023, 09:25, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Барнауле на полдня отключат светофор на Павловском тракте. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
Электронный регулировщик не будет работать на пересечении Павловского тракта с улицей Сельскохозяйственной. Отключение продлится с 10 до 17 часов 15 августа.
Отмечается, что в это время специалисты будут проводить техническое обслуживание светофора.
Водителей просят пользоваться дорожными знаками на время отключения.
Комментарии 0