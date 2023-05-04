Светофор отключат на оживлённом перекрёстке в Барнауле

Это необходимо для проведения плановых работ на электросетях

04 мая 2023, 11:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле 4 мая отключат светофор на пересечении улиц Матросова и Юрина. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Отключение продлится с 15 часов до 16:30. Оно необходимо для проведения плановых работ на электросетях.

Водителей просят быть аккуратными при пересечении данного участка.

Ранее сообщалось, что в Бийске после снижения уровня воды для движения автомобилей открыли понтонный мост.