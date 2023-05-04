Светофор отключат на оживлённом перекрёстке в Барнауле
Это необходимо для проведения плановых работ на электросетях
04 мая 2023, 11:29, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Барнауле 4 мая отключат светофор на пересечении улиц Матросова и Юрина. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
Отключение продлится с 15 часов до 16:30. Оно необходимо для проведения плановых работ на электросетях.
Водителей просят быть аккуратными при пересечении данного участка.
Ранее сообщалось, что в Бийске после снижения уровня воды для движения автомобилей открыли понтонный мост.
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