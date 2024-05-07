Светофор отключат на оживленном перекрестке в Барнауле 7 мая

Регулировка не будет работать полтора часа

07 мая 2024, 09:50, ИА Амител

Светофор / Фото: pxhere.com

7 мая в Барнауле отключат светофор на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Солнечная Поляна. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Регулировка не будет работать с 10:30 до 12:00. Отключение связано с проведением плановых работ на электросетях.

"Водителей и пешеходов просят быть внимательными на указанном участке улично-дорожной сети, соблюдать требования дорожных знаков и правил дорожного движения", – отметили в городской администрации.

Ранее стало известно, когда в Барнауле заработают первые фонтаны.