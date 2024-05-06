В Барнауле первые фонтаны заработают в честь 9 Мая
Специалисты уже начали работы по их расконсервации
06 мая 2024, 17:45, ИА Амител
Фонтан / Фото: unsplash.com
В Барнауле специалисты учреждения "Благоустройство и озеленение" приступили к расконсервации фонтанов. Первые из них заработают 9 мая.
Как сообщили в мэрии, уже начали заполнять фонтаны у театра драмы и на Нулевом километре. В ближайшие дни к этим работам также приступят у ТЦ "Россия" и на фонтанах "Глобус" на Красноармейском и "Рыбка" на Молодежной.
"Планируется, что все они заработают к праздничным выходным в честь 9 Мая", – отмечают в пресс-службе.
Всего в городе в скором времени запустят 15 фонтанов. Их расконсервация будет идти в течение месяца, добавили в горадминистрации.
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12:40:19 07-05-2024
Хрен с ними, фонтанами. Уже 1 мая прошло, а где квас?