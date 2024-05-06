В Барнауле первые фонтаны заработают в честь 9 Мая

Специалисты уже начали работы по их расконсервации

06 мая 2024, 17:45, ИА Амител

Фонтан / Фото: unsplash.com

В Барнауле специалисты учреждения "Благоустройство и озеленение" приступили к расконсервации фонтанов. Первые из них заработают 9 мая.

Как сообщили в мэрии, уже начали заполнять фонтаны у театра драмы и на Нулевом километре. В ближайшие дни к этим работам также приступят у ТЦ "Россия" и на фонтанах "Глобус" на Красноармейском и "Рыбка" на Молодежной.

"Планируется, что все они заработают к праздничным выходным в честь 9 Мая", – отмечают в пресс-службе.

Всего в городе в скором времени запустят 15 фонтанов. Их расконсервация будет идти в течение месяца, добавили в горадминистрации.