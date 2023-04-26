Светофор отключат на оживлённой барнаульской улице на три часа

Это необходимо для проведения планового ремонта на электросетях

26 апреля 2023, 10:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Светофор отключат на три часа на улице Воровского в Барнауле. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

"26 апреля с 13:30 до 16:30 отключат светофор на пересечении улицы Воровского с бульваром 9 Января", – сказано в сообщении.

Отмечается, что отключение необходимо для проведения планового ремонта на электросетях.

Водителей просят быть внимательными на данном участке и соблюдать требования дорожных знаков.