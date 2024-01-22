Светофор отключат на оживленной улице в Барнауле

Он не будет работать с 09:00 до 12:00

22 января 2024, 08:59, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Барнауле из-за проведения плановых работ на сетях отключат светофор. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

"В связи с проведением плановых ремонтных работ 22 января с 09:00 до 12:00 будет отключен светофор на пересечении ул. Малахова и Сухэ-Батора", – сказано в сообщении.

Водителей просят быть внимательными, аккуратными и руководствоваться знаками.