Amic.ru посмотрел, сколько стоит проезд в сибирских столицах

22 января 2024, 07:15, ИА Амител

Автобус / Фото: amic.ru

С 1 января 2024 года в Барнауле снова повысились цены на проезд в общественном транспорте. Правда, пока это затронуло только нерегулируемые маршруты, где тарифы выросли до 35 рублей. Но в ближайшее время цена может подняться в автобусах, маршрутках и троллейбусах. Это ожидаемо вызвало возмущение среди горожан. Многие из них писали, что в других столицах сибирских регионов проезд стоит меньше. Amic.ru посмотрел, какие тарифы на проезд в региональных центрах Сибири.

Барнаул

В Барнауле сейчас проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях стоит 30 рублей за наличный расчет или по банковской карте и 26 рублей – по транспортной карте. Однако в нескольких маршрутках проезд стоит уже 35 рублей. Такая цена, в частности, установилась в январе на маршрутах № 205, 6, 18, 27, 29, 41, 50, 58, 59, 65, 77, 78, 120, 144.

При этом в ближайшее время в Барнауле цена может вырасти и на остальной транспорт. Этот вопрос в мэрии обсуждали еще в декабре 2023 года. Тогда перевозчики обратились в городскую администрацию с просьбой повысить тарифы, однако им вернули документацию для доработки и решили рассмотреть вопрос позже.

Источники amic.ru утверждали, что цена может вырасти на 2-3 рубля. "Алтапресс" писал, что повышение до 35 рублей затронет весь городской транспорт.

Новосибирск

В Новосибирске проезд в наземном общественном муниципальном транспорте и в метро повысился с 30 до 35 рублей 23 декабря, пишет НГС. Сейчас столько стоит проезд в метро, автобусах, троллейбусах и трамваях. На маршрутках проезд в Новосибирске стоит по-разному – от 35 до 65 рублей. При этом в декабре 2023 года цены на проезд в маршрутках тоже подняли, пишут "Вести Новосибирск".

Горно-Алтайск

В Горно-Алтайске последнее повышение цен на проезд произошло в 2022 году. Тогда они выросли на 2 рубля. Таким образом, проезд по городским маршрутам там стоит 22 рубля, а по пригородным – 24 рубля.

Иркутск

В Иркутске тарифы на муниципальный транспорт (трамваи, троллейбусы и автобусы) в 2023 году не повышались и остались на уровне 25 рублей. Однако с 29 декабря 2023 года выросли цены на нескольких маршрутах коммерческого транспорта. Там они увеличились до 35 рублей днем и до 40 рублей вечером, пишет IRK.ru.

Кемерово

В апреле 2023 года стоимость проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях повысилась в Кемерово, пишет "Интерфакс". Цена проезда на городских маршрутах подорожала на 2 рубля за одну поездку и составила 27 рублей при безналичной оплате и 32 рубля – при наличной. Цена проезда для льготников также выросла на 2 рубля.

Красноярск

В Красноярске последнее повышение цен на общественный транспорт произошло 1 марта 2023 года, цена выросла на 4 рубля, пишет ТАСС. Таким образом, поездка на автобусе теперь стоит 36 рублей, а на электротранспорте – 32 рубля.

Омск

В Омске на маршрутках цену проезда подняли в феврале-марте 2023 года, но по-разному. Где-то проезд стоит 33 рубля, а где-то – 35 рублей, пишет НГС. При этом в городских автобусах, троллейбусах и трамваях цену не повысили, она составляет 30 рублей при наличном расчете и 25 рублей – за безналичный расчет.

Томск

Проезд в автобусах Томска стоит 27 рублей днем и 30 рублей после 21:00. Пенсионеры платят 24 рубля. В трамваях и троллейбусах проезд стоит 25 рублей, а для пенсионеров – 20 рублей. Тариф в последний раз повышали в феврале 2023 года, однако в конце января 2024 года цены на проезд в общественном транспорте снова могут увеличиться, пишет vtomske.ru.

Кызыл

В феврале 2023 года в столице Тувы, городе Кызыле, стоимость проезда на автобусе выросла на пять рублей – с 23 до 28 рублей. Затем с 1 января 2024 года цена увеличилась уже до 32 рублей. Однако в автобусах ООО "Автоколонна 17" можно расплатиться картой "Тройка" или по QR-коду по старой цене – 28 рублей, пишет 1line.info.

Абакан

В декабре 2023 года в столице Республики Хакасия Абакане решили повысить цену проезда по регулируемым тарифам. С 1 января 2024-го цена в троллейбусах составляет 26 рублей, а в муниципальных автобусах – 28 рублей, пишет abakan.ru.

Почему растут цены на проезд?

Перевозчики в Барнауле и в других городах аргументируют повышение тарифов увеличением затрат на перевозки. Так, в России сильно выросли цены на запчасти (на 30-35%), шины (от 20 до 40% в зависимости от размера) и на дизельное топливо (на 35%). Более подробно о причинах роста цен читайте здесь.

А о том, какая цена проезда была в сибирских городах в конце 2022 года, можно прочитать здесь.