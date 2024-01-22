Сколько стоит проезд в сибирских столицах и растет ли там цена за билет
Amic.ru посмотрел, сколько стоит проезд в сибирских столицах
22 января 2024, 07:15, ИА Амител
С 1 января 2024 года в Барнауле снова повысились цены на проезд в общественном транспорте. Правда, пока это затронуло только нерегулируемые маршруты, где тарифы выросли до 35 рублей. Но в ближайшее время цена может подняться в автобусах, маршрутках и троллейбусах. Это ожидаемо вызвало возмущение среди горожан. Многие из них писали, что в других столицах сибирских регионов проезд стоит меньше. Amic.ru посмотрел, какие тарифы на проезд в региональных центрах Сибири.
Барнаул
В Барнауле сейчас проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях стоит 30 рублей за наличный расчет или по банковской карте и 26 рублей – по транспортной карте. Однако в нескольких маршрутках проезд стоит уже 35 рублей. Такая цена, в частности, установилась в январе на маршрутах № 205, 6, 18, 27, 29, 41, 50, 58, 59, 65, 77, 78, 120, 144.
При этом в ближайшее время в Барнауле цена может вырасти и на остальной транспорт. Этот вопрос в мэрии обсуждали еще в декабре 2023 года. Тогда перевозчики обратились в городскую администрацию с просьбой повысить тарифы, однако им вернули документацию для доработки и решили рассмотреть вопрос позже.
Источники amic.ru утверждали, что цена может вырасти на 2-3 рубля. "Алтапресс" писал, что повышение до 35 рублей затронет весь городской транспорт.
Новосибирск
В Новосибирске проезд в наземном общественном муниципальном транспорте и в метро повысился с 30 до 35 рублей 23 декабря, пишет НГС. Сейчас столько стоит проезд в метро, автобусах, троллейбусах и трамваях. На маршрутках проезд в Новосибирске стоит по-разному – от 35 до 65 рублей. При этом в декабре 2023 года цены на проезд в маршрутках тоже подняли, пишут "Вести Новосибирск".
Горно-Алтайск
В Горно-Алтайске последнее повышение цен на проезд произошло в 2022 году. Тогда они выросли на 2 рубля. Таким образом, проезд по городским маршрутам там стоит 22 рубля, а по пригородным – 24 рубля.
Иркутск
В Иркутске тарифы на муниципальный транспорт (трамваи, троллейбусы и автобусы) в 2023 году не повышались и остались на уровне 25 рублей. Однако с 29 декабря 2023 года выросли цены на нескольких маршрутах коммерческого транспорта. Там они увеличились до 35 рублей днем и до 40 рублей вечером, пишет IRK.ru.
Кемерово
В апреле 2023 года стоимость проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях повысилась в Кемерово, пишет "Интерфакс". Цена проезда на городских маршрутах подорожала на 2 рубля за одну поездку и составила 27 рублей при безналичной оплате и 32 рубля – при наличной. Цена проезда для льготников также выросла на 2 рубля.
Красноярск
В Красноярске последнее повышение цен на общественный транспорт произошло 1 марта 2023 года, цена выросла на 4 рубля, пишет ТАСС. Таким образом, поездка на автобусе теперь стоит 36 рублей, а на электротранспорте – 32 рубля.
Омск
В Омске на маршрутках цену проезда подняли в феврале-марте 2023 года, но по-разному. Где-то проезд стоит 33 рубля, а где-то – 35 рублей, пишет НГС. При этом в городских автобусах, троллейбусах и трамваях цену не повысили, она составляет 30 рублей при наличном расчете и 25 рублей – за безналичный расчет.
Томск
Проезд в автобусах Томска стоит 27 рублей днем и 30 рублей после 21:00. Пенсионеры платят 24 рубля. В трамваях и троллейбусах проезд стоит 25 рублей, а для пенсионеров – 20 рублей. Тариф в последний раз повышали в феврале 2023 года, однако в конце января 2024 года цены на проезд в общественном транспорте снова могут увеличиться, пишет vtomske.ru.
Кызыл
В феврале 2023 года в столице Тувы, городе Кызыле, стоимость проезда на автобусе выросла на пять рублей – с 23 до 28 рублей. Затем с 1 января 2024 года цена увеличилась уже до 32 рублей. Однако в автобусах ООО "Автоколонна 17" можно расплатиться картой "Тройка" или по QR-коду по старой цене – 28 рублей, пишет 1line.info.
Абакан
В декабре 2023 года в столице Республики Хакасия Абакане решили повысить цену проезда по регулируемым тарифам. С 1 января 2024-го цена в троллейбусах составляет 26 рублей, а в муниципальных автобусах – 28 рублей, пишет abakan.ru.
Почему растут цены на проезд?
Перевозчики в Барнауле и в других городах аргументируют повышение тарифов увеличением затрат на перевозки. Так, в России сильно выросли цены на запчасти (на 30-35%), шины (от 20 до 40% в зависимости от размера) и на дизельное топливо (на 35%). Более подробно о причинах роста цен читайте здесь.
А о том, какая цена проезда была в сибирских городах в конце 2022 года, можно прочитать здесь.
07:34:44 22-01-2024
А какие там средние зарплаты, напишите рядом.
08:57:28 22-01-2024
Гость (07:34:44 22-01-2024) А какие там средние зарплаты, напишите рядом.... из контекста вырваны ценники, и нет объективного представления о целесообразности установленных цен!!!!!
08:11:26 22-01-2024
В Новосибирске с транспортом просто супер отлично, не приходилось более 5 минут ожидать, много очень всякого разного дублирующего и метро. В Томске-в этом небольшом городе-с транспортом все отлично, ходят, конечно, не суперсовременные автобусы, попадаются даже с советских времен, но транспорта много и он ходит после 21! И проезд дешевле!!
17:30:42 22-01-2024
гость (08:11:26 22-01-2024) В Новосибирске с транспортом просто супер отлично, не приход... да ладно))) во всех городах бывают или есть проблемы с ОТ) Начнем с Томска: Не уехать на ОТ в Томске по вечерам даже в будни) Вы там были когда и как часто там пользовались ОТ? а я там учился во второй половине нулевых и бываю там иногда и сейчас. За 15 лет там с транспортом может и не хуже но лучше точно не стало. С трамваями ситуация кстати в томске хуже, для объективности - их просто мало: мало маршрутов и мало единиц транспорта, после девяти ещё может повезет - уехать можно, а уже после десяти вечера их нет от слова совсем, как и автобусов. В Новосибирске в последний раз я был в декабре если не ошибаюсь. Мне там надо было в клинику, сначала на метро, а дальше надо было пересаживаться на автобус либо трамвай. В общем .. Может из-за морозов конечно. Морозы тогда были. Но транспорта ждать пришлось долго, минут двадцать если не больше.. А было тогда всего навсего около 12 часов дня. Так что как то так) А ну и кстати в Томске автобусами называют пазики, других автобусов там в принципе нет. Прекрасно помню как едешь зимой в вечерний час пик в переполненном пазике с замёрзшими окнами и пытаешься угадать проехал ты свою остановку или нет) - потому как также как и в барнауле на большинстве маршрутов остановки никто не объявляет. И расчет пассажиров на большей части маршрутов в томских автобусах производят водители... А вообще проблемы с транспортом я скажу по секрету даже в Москве бывают. с чем опять же лично на своём опыте сталкивался. Хотя в плане транспорта Москва и провинциальные городки вроде барнаула это небо и земля. Там тебе и пересадочные тарифы при пересадке с метро, и практически круглосуточное время работы транспорта и наземного и подземного) да и сами автобусы там - это не барнаульские древние газенвагены или томские пазики
08:56:22 22-01-2024
Пусть все транспортные компании проверит независимый аудит, чтобы реально знать, сколько они зарабатывают. А не верить тем документам, которые они подсовывают в администрацию. Обязать все маршрутки установить валидаторы и ввести только безналичный расчет. Сломался валидатор - пассажир едет бесплатно, либо маршрутка уходит с линии. Почему администрация г. Барнаула не обязала поставить валидаторы ранее? Что ей мешало? После истории со взяткой Антона Шеломенцева возникают мысли о том, что и валидаторы администрация не заставляет ставить не просто так. Предлагаю прокуратуре этот момент проверить. ЦУР же отслеживает комментарии в сети, пусть передаст обращение в прокуратуру. После года езды с валидаторами провести независимый аудит еще раз. Если транспортная компания показала рост в сотни процентов - оштрафовать ее на годовую прибыль, ибо врали.
09:36:20 22-01-2024
ыть (08:56:22 22-01-2024) Пусть все транспортные компании проверит независимый аудит, ... а что мешает брать деньги в обход валидатора?? как с бумажными билетиками в больших автобусах. Особо никто из пассажиров и не спорит. Перевозчики коммерческие предприятия - их главная цель прибыль, установка валидаторов в их интересы не входит, это и реальный оборот, плюс налоги. Всегда найдется вариант как обойти ограничения. Более менее можно иметь представление о пассажиропотоке если на линии будет муниципальный транспорт. Если муниципальный за день заработал 10-15 тыс, а коммерсант по отчетам 5 тогда можно поднимать вопросы. Но что-то мне подсказывает, что никто особо не рисует, содержание, ремонт и ГСМ реально в разы выросли, а процент маржи менять не хочется вот и не хватает денежек.
09:09:10 22-01-2024
Шеломенцев и Ко выпали из ценообразования и поэтому можно не повышать. Или Ко не выпали?
09:46:02 22-01-2024
Ну как бы сравнивать Новосибирск, который вытянут на 60 км, и Барнаул немного некорректно. Расстояния немного разные. А цены сравнимы)
10:00:28 22-01-2024
в Кемерово все автобусы новенькие и полноценные, а проезд ниже чем в Барнауле
10:57:04 22-01-2024
Каждый раз нужно напоминать что в Барнауле автобусы-маршрутки старые иногда ездят переполненые считай нету. Такого стремного положения поискать надо. Надо отказаться от коммерческого, переходить на государственный.
12:13:31 22-01-2024
увеличились до 35 рублей днем и до 40 рублей вечером, Барнаул вот чем это не обмен .?
12:35:13 22-01-2024
Пассажиры! Давайте ездить на тех маршрутах, где тариф 30р. Чтобы обломать повышальщиков! Вчера нарочно пропустила 41 и 144, дождалась №35, а потом на троллейбусе, где проезд 30р.
13:24:10 22-01-2024
Жадность человеческая. Наплевательское отношение к своему народу и законам.
13:46:17 22-01-2024
Да ладно города. Мы вон в Павловске от Барнаула не отстаём. Хотя маршрут один, но уже 35 рублей. А путь от силы минут 10 занимает.
18:08:37 22-01-2024
Один из самых нищих регионов , зато цены на проезд такие же или даже выше , чем в других столицах Сибири . У нас только транспортники постоянно требуют повышения цен . Зато сколько в маршрутках рассчитываются переводами на карту ...
03:19:08 24-01-2024
Просто Ирина (18:08:37 22-01-2024) Один из самых нищих регионов , зато цены на проезд такие же ... А какая разница наличкой ты отдал или перевел? Но второй способ гораздо удобнее
18:47:16 22-01-2024
Неплохо ещё указать, где пенсионерам проезд бесплатный. А где - как в Барнауле.